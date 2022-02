Temple de la renommée des astronautes : le premier et le dernier équipage de la navette spatiale honorés

Leurs noms ont été annoncés mardi et les trois vétérans de l’espace seront officiellement accueillis dans la salle lors d’une cérémonie publique qui se tiendra le 11 juin. L’événement comprendra une exposition de la navette spatiale à la retraite Atlantis – une version dans laquelle tous les trois ont volé – au Kennedy Space Center Visitor Complex en Floride.

« Nous sommes ravis d’accueillir ces personnes au Temple de la renommée des astronautes américains », a déclaré Curt Brown, président du conseil d’administration de la Fondation des bourses d’études des astronautes, qui supervise le processus de sélection. « Tous les trois ont démontré les caractéristiques qui définissent un Temple de la renommée : héroïsme, engagement et bravoure », a ajouté Brown, qui est également un ancien astronaute de la navette spatiale et membre du Temple de la renommée depuis 2013.

Avec l’ajout de Leestma, Sandy et Ferguson, le Temple de la renommée des astronautes américains passera à 105 sur 360 hommes et femmes que la NASA a sélectionnés pour s’entraîner au cours des 63 dernières années.

L’astronaute David Leestma, spécialiste de la mission STS-41G, à bord de la navette spatiale Challenger, en 1984. Image : NASA

Officier de bord de la marine devenu astronaute en 1980 dans la deuxième classe de la NASA, Leestma a effectué son premier vol spatial lors de la première mission en équipage complet de la navette spatiale Challenger en 1984.

Pendant les huit jours de la mission en orbite, il a participé au déploiement d’un satellite destiné à mesurer l’énergie solaire. Leestma a également effectué la première sortie dans l’espace mettant en vedette une Américaine (Kathy Sullivan, qui a été intronisée au Temple de la renommée des astronautes en 2004), et ensemble, ils ont validé une technique de ravitaillement des satellites en orbite.

Leestma a effectué son deuxième vol spatial en 1989 à bord du véhicule Columbia, participant à la quatrième mission de transport dédiée aux activités du ministère de la Défense (DoD). Les détails de la mission de STS-28 sont encore classifiés aujourd’hui, mais ce que l’on sait, c’est que Leestma a agi comme agent de liaison entre le DoD et la NASA.

La troisième et dernière mission de Leestma était à bord de la navette spatiale Atlantis en tant que membre d’équipage du STS-45, où il a démontré la capacité d’un astronaute non pilote à commander un vaisseau spatial et à faire fonctionner des véhicules en orbite, en 1992.

Au total, Leestma a passé 22 jours, 4 heures et 32 ​​minutes dans l’espace, dont trois heures et demie lors de sa seule sortie dans l’espace.

Après son dernier retour sur Terre, Leestma a été chef adjoint et chef par intérim du bureau des astronautes avant de devenir directeur des opérations des équipages de conduite, poste qui lui a confié la responsabilité du corps des astronautes et des opérations aériennes au Johnson Space Center. .

Leestma a occupé un certain nombre d’autres postes de direction chez Johnson avant de prendre sa retraite de la NASA en 2014. Dans les années qui ont suivi, il a participé à une formation de transition de direction et a été membre de l’équipe qui a développé ce qui est devenu plus tard le programme Artemis.

Sandy Magnus et Chris Ferguson sur la navette spatiale Atlantis lors de la dernière mission du programme de navette spatiale de la NASA. Image : NASA

Sandy et Ferguson ont suivi des carrières similaires à la NASA, notamment en se lançant dans deux de ses trois missions.

Sélectionnés avec les 16e et 17e classes d’astronautes de l’agence en 1996 et 1998 respectivement, Sandy et Ferguson ont effectué leurs premiers vols spatiaux lors de missions qui ont livré des pièces aux fermes de la Station spatiale internationale (ISS).

Sandy, un ingénieur qui travaillait auparavant sur la conception d’avions, a d’abord décollé en tant que spécialiste de la mission STS-112 de la navette spatiale Atlantis en octobre 2002.

Au cours de la mission de 11 jours, elle a servi comme officier robotique, supervisant la livraison et l’installation du segment de poutre tribord 1 (S1), à l’aide du bras robotique Canadarm2 de l’ISS.

Pilote d’essai dans la marine américaine, Ferguson a été commandant de sa première mission de navette spatiale, volant avec l’équipage du STS-115 d’Atlantis, en septembre 2006.

Retardé de trois ans en raison de la perte de la navette spatiale Columbia et de son équipage, Ferguson et ses coéquipiers ont livré le deuxième segment de treillis bâbord (P3/P4) et deux panneaux solaires à la station spatiale.

Ils ont ensuite volé ensemble lors de leur deuxième mission, STS-126, à bord de la navette spatiale Endeavour en novembre 2008. Ferguson a servi en tant que commandant de la mission, tandis que Sandy a été transférée de la navette à Expedition 18 au laboratoire orbital, où elle a vécu et travaillé pendant plus plus de 130 jours.

Ferguson, quant à lui, a supervisé les activités de son équipage en réparant un joint critique utilisé pour faire tourner les réseaux de la station avant de retourner sur Terre. Sandy est ensuite rentré chez lui avec l’équipage de la mission STS-119 de Discovery.

Ferguson et Sandy ont mis fin à leur carrière d’astronautes de la NASA lors de la dernière mission historique du programme de la navette spatiale. Ferguson en tant que commandant et Sandy en tant que spécialiste de mission ont rejoint leurs deux autres membres d’équipage de STS-135 pour une dernière visite à l’ISS lors du vol de 13 jours de la navette spatiale Atlantis en juillet 2011.

Sandy a passé un total de 157 jours, 8 heures et 43 minutes dans l’espace, tandis que le temps total de Ferguson était de 40 jours, 10 heures et 3 minutes.

Ferguson a quitté la NASA en décembre 2011 pour diriger l’équipage de conduite et les opérations de mission du vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing. Il a été chargé de diriger le vol d’essai de l’équipage du Starliner en tant que premier astronaute commercial de Boeing, mais s’est retiré de la mission – qui devait maintenant être lancée plus tard cette année – pour des raisons personnelles.

Sandy a pris sa retraite de l’agence en 2012 et a été nommée directrice exécutive de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) pendant cinq ans. Elle a ensuite été directrice adjointe de l’ingénierie au bureau du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie du ministère de la Défense. Aujourd’hui, elle siège à plusieurs conseils consultatifs techniques et est professeur au Georgia Institute of Technology.

Créé en 1990, le U.S. Astronaut Hall of Fame a été proposé par les six membres survivants de la mission Mercury 7 et est devenu une partie de l’attraction Heroes and Legends au Kennedy Space Center Visitor Complex de la NASA en 2016.

