SpaceX prépare l’assemblage de la tour de lancement pour la première plate-forme de Floride de Starship

Bien que lentement considéré par certains, SpaceX a commencé le processus de construction de la première rampe de lancement de Starship en Floride – y compris les préparatifs pour l’assemblage d’une deuxième « tour de lancement » hors site.

Ce n’est pas la première fois qu’un projet en ce sens commence à prendre forme. Fin 2019, SpaceX a commencé à travailler sur une rampe de lancement Starship dans le bloc LC-39A du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA, que la société a déjà utilisé pour les lancements Falcon 9 et Falcon Heavy.

En 2020, cependant, les travaux sur le bloc ont effectivement stagné et sont entrés dans un état d’incertitude, car SpaceX a redirigé l’ensemble de son programme Starship vers le sud du Texas.

Les images indiquent la préparation des fondations et du matériel de base

Ce n’est que deux ans plus tard que les travaux reprennent enfin. Le PDG de la société, Elon Musk, avait annoncé le redémarrage le 3 décembre 2021, et en quelques semaines, les restes de l’ancienne rampe de lancement Starship ont été mis au rebut et supprimés.

Depuis lors, à l’exception de vues aériennes occasionnelles à longue distance, il a été presque impossible de documenter les progrès, mais les affichages des webémissions SpaceX des lancements du Pad 39A Falcon 9 ont montré que la société se concentre principalement sur la préparation des fondations.

Plus tôt ce mois-ci, un survol d’une autre installation Spacex a révélé les premiers signes clairs de préparation pour le montage du matériel de base.