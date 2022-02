Sans précédent : des scientifiques créent un objet quantique au comportement étrange en laboratoire

Connue sous le nom de mécanique quantique, l’étude du comportement de l’Univers à plus petite échelle continue de nous étonner. Maintenant, les scientifiques ont réussi à créer un objet quantique appelé « mur de domaine ».

C’était la première fois que de tels murs étaient générés en laboratoire, ce qui ouvre la voie à la production à la demande des jonctions de domaines en cluster d’atomes stockés à des températures très froides dans certaines conditions – un scénario connu sous le nom de condensat de Bose-Einstein.

Image modifiée montrant la paroi du domaine comme la ligne plus claire entre deux groupes d’atomes. 1 crédit

Selon les chercheurs qui ont créé ces murs de domaine, cela pourrait finir par jeter un nouvel éclairage sur de nombreux domaines différents de la mécanique quantique, tels que l’électronique quantique, la mémoire quantique et le comportement des particules quantiques exotiques.

« C’est comme une dune de sable dans le désert – c’est fait de sable, mais la dune agit comme un objet qui se comporte différemment des grains de sable individuels », a déclaré le physicien Kai-Xuan Yao, chercheur à l’Université de Chicago.

Les approches précédentes des murs de domaine n’ont jamais été en mesure de produire ces objets en laboratoire jusqu’à présent, donnant aux scientifiques la possibilité de les analyser de nouvelles façons.

Selon les chercheurs, ces parois de domaine agissent comme des objets quantiques indépendants, mais pas nécessairement de la manière à laquelle ils s’attendaient.

Comprendre le comportement inattendu de l’objet quantique créé en laboratoire

Ce comportement inattendu montre que les murs de domaine rejoignent une classe d’objets appelés phénomènes émergents, où les particules qui se rassemblent semblent suivre un ensemble de lois physiques différent de celui des particules qui fonctionnent seules.

L’une des observations inhabituelles faites par l’équipe est la façon dont les parois du domaine réagissent aux champs électriques, ce qui nécessitera une étude plus approfondie pour mieux comprendre. Pour l’instant, le simple fait de pouvoir produire et manipuler ces murs est une étape importante.

« Nous avons beaucoup d’expérience dans le contrôle des atomes », explique le physicien Cheng Chin, également à l’Université de Chicago. « Nous savons que si vous poussez les atomes vers la droite, ils se déplaceront vers la droite. Mais ici, si vous poussez le mur du domaine vers la droite, il se déplace vers la gauche.

Une partie de la raison pour laquelle la découverte est si importante est qu’elle pourrait nous en apprendre davantage sur la façon dont les atomes se sont comportés au début de l’existence de l’Univers : les particules qui étaient autrefois agglutinées ont fini par se dilater pour former des étoiles et des planètes, et les scientifiques aimeraient savoir exactement comment cela arrivé.

Cette recherche récente, publiée dans la revue scientifique la nature, s’appuie sur ce que l’on appelle la théorie dynamique des compteurs – une manière de tester et de calculer la dynamique des phénomènes quantiques en laboratoire. Ces découvertes pourraient expliquer comment les phénomènes émergents opèrent dans tout, des matériaux à l’univers primitif.

En plus de « regarder en arrière », les chercheurs se tournent également vers l’avenir. Une fois de plus comprendre comment les murs de domaine peuvent être contrôlés, cela pourrait ouvrir des opportunités pour de nouvelles technologies quantiques.

« Il peut y avoir des applications pour ce phénomène en termes de fabrication de matériaux quantiques programmables ou de processeurs d’informations quantiques », estime Chin. « Il peut être utilisé pour créer un moyen plus robuste de stocker des informations quantiques ou permettre de nouvelles fonctions dans les matériaux. Mais avant de pouvoir comprendre cela, la première étape consiste à comprendre comment les contrôler.

