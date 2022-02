Europa veut développer son propre vaisseau spatial pour emmener des astronautes vers l’ISS

Alors que l’Europe n’est pas étrangère à l’espace, ce qu’elle n’a pas, c’est son propre vaisseau spatial pour emmener ses astronautes hors de la Terre, comme lors de voyages vers la Station spatiale internationale (ISS) ou d’autres routes. Cela, cependant, pourrait changer si un manifeste de l’Association des explorateurs de l’espace d’Europe se concrétise.

Historiquement, les Européens voyagent dans l’espace depuis 1978, lorsque l’Allemand Sigmund Jahn est monté à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz vers la station spatiale Saliout 6. Cependant, l’agence spatiale européenne (ESA) a toujours dépendu de partenariats extérieurs pour transporter ces voyages. tantôt avec des accords avec les Russes pour l’utilisation de Soyouz, tantôt avec des accords avec des Nord-Américains, comme c’est le cas de SpaceX avec son vaisseau spatial Crew Dragon, qui a emmené l’astronaute allemand Mathias Maurer lors de la dernière livraison d’équipage à l’ISS.

Malgré un programme spatial bien développé, l’Europe n’a toujours pas son propre vaisseau spatial, dépendant entièrement de véhicules externalisés, comme le Crew-Dragon de SpaceX (photo : Image : SpaceX/Disclosure)

Si Maurer et ses prédécesseurs n’ont fait l’éloge que des véhicules dans lesquels ils ont voyagé, la volonté du nouveau manifeste politique est que le Vieux Continent accélère ses investissements dans le programme spatial, afin de s’assurer que l’Europe demeure l’une des principales puissances d’exploration au-delà espace Terre – avec la NASA (États-Unis) et Roscosmos (Russie).

« Si l’Europe est à la pointe de nombreux projets spatiaux, tels que l’observation de la Terre, les sciences spatiales et la navigation, elle laisse encore à désirer dans les domaines stratégiques du transport et de l’exploration spatiale », indique un extrait du document. « Produit intérieur brut [PIB] Celui de l’Europe est comparable à celui des États-Unis, et pourtant l’investissement conjoint dans l’exploration spatiale ne représente même pas un dixième du budget de la NASA.

Le ton dur n’y est pas pour rien : la NASA a l’un des véhicules de transport spatial les plus connus qui travaille en sa faveur – le Crew Dragon susmentionné, de SpaceX. De plus, l’agence américaine devrait ajouter à son « casting » le vaisseau spatial Starliner (Boeing), et la capsule Orion (développement propre) et même le Starship – également de SpaceX, bien qu’il ait connu des retards répétés dans ses débuts.

Plus loin, la Russie a toujours compté sur le Soyouz et voici maintenant la Chine, avec la ligne Shenzhou et les fusées Longue Marche. Enfin, l’Inde compte tester – d’ici deux ans – un véhicule réutilisable capable de transporter du fret et des astronautes. Pendant ce temps, l’Europe n’a toujours pas de navire à elle, malgré de nombreuses avancées dans d’autres domaines.

Le fait est : l’Europe est-elle encore puissante dans l’exploration spatiale ? Oui, mais celui qui est après elle réduit l’écart – très rapidement. Et tandis que les voyages « en auto-stop » dans des véhicules d’autres agences ont été couronnés de succès, plusieurs experts européens soutiennent que l’utilisation continue de cette ressource ne servira qu’à enrichir leurs concurrents (l’ESA paie, par exemple, pour utiliser les engins spatiaux de SpaceX – sinon avec de l’argent, à travers différents partenariats).

« Si nous manquons cette occasion unique de défier Status Quo, nous devrons continuer à rechercher des transports spatiaux humains auprès d’autres acteurs, sans aucune garantie que nos demandes et nos valeurs soient prioritaires », lit un autre extrait. « Nous serons toujours des clients payants, en position de faiblesse, répétant les erreurs passées commises dans d’autres domaines stratégiques, qui nous ont laissés dépendants d’acteurs externes pour nos besoins énergétiques ou le développement des technologies de l’information. Notre inaction aurait plus d’impact sur la compétitivité industrielle européenne : l’argent des contribuables européens serait utilisé pour faire progresser l’industrie spatiale étrangère ».

Bien que rien n’ait été officiellement déclaré, le manifeste devrait trouver un large soutien à l’ESA. Le directeur nouvellement nommé de l’agence – Josef Aschbacher – a fait pression pour un plus grand investissement dans le programme spatial européen. Un investissement de cette ligne inclura certainement aussi le développement de ses propres structures de transport. En d’autres termes : posséder des vaisseaux et des capsules.

Cela, et la position d’Aschbacher sur l’hégémonie croissante de SpaceX n’est pas la plus amicale.

Et il est important de souligner que, dans le même temps, l’Union européenne (UE) a récemment publié une nouvelle proposition d’investissements dans l’industrie aérospatiale qui appelle à l’expansion de l’exploration, de l’observation, des télécommunications et d’autres piliers de l’industrie. L’UE n’a pas expressément mentionné « construire son propre navire » comme l’un de ses objectifs, mais il est fort probable que les documents finiront par « se parler » à un moment donné.

Alors qu’Europa ne dispose pas de son propre vaisseau spatial, son agence spatiale se prépare à participer à la mission Équipage-4dont l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti, qui assumera le poste de commandant d’un… vaisseau Crew Dragon.

