Un trou noir supermassif se « cachait » dans un anneau de poussière cosmique

Tel un enfant jouant dans la rue, un trou noir supermassif se « cachait » derrière un nuage de poussière cosmique dans la galaxie Messier 77, à 46,9 millions d’années-lumière de la Terre. L’objet a été trouvé par des chercheurs du VLT (acronyme de « Very Large Telescope »), dans la structure de l’Observatoire européen austral (ESO).

La découverte offre une série de nouvelles informations qui promettent d’aider les scientifiques à comprendre le fonctionnement des soi-disant « noyaux galactiques actifs », des objets d’une luminosité extrême et d’une activité très élevée présents dans certaines galaxies.

Dans la galaxie Messier 77, un trou noir supermassif s’était « caché » à la vue, mais son emplacement a pu être déterminé par un télescope situé à l’ESO (Image : ESO/VLT/Handout)

« Noyaux galactiques actifs [AGNs, na sigla em inglês] sont des sources d’énergie extrême alimentées par des trous noirs supermassifs, et se trouvent au centre de certaines galaxies », explique l’ESO dans un communiqué publié sur son site officiel. « Ces trous noirs se nourrissent de grands volumes de poussière et de gaz cosmiques. Avant d’être complètement dévoré, ce matériau tourne vers le trou noir, et d’énormes quantités d’énergie sont libérées dans le processus, éclipsant généralement les étoiles de cette galaxie elle-même.

Le problème est que « d’énormes quantités d’énergie » est une terminologie qui peut s’appliquer à beaucoup de choses : il y a des AGN qui diffusent d’immenses volumes d’ondes radio, tandis que d’autres présentent une luminosité que l’œil humain ne peut pas identifier – et puis il y a ceux dont l’énergie de dispersion est plus « humble », comme c’est le cas de la galaxie Messier 77.

Selon les chercheurs, le type d’énergie dépensée varie de la quantité de poussière et de gaz cosmiques qui cachent le trou noir supermassif – dans ce cas, l’objet se « cachait » derrière le nuage, ce qui soulevait une question : les AGN pouvaient-ils cacher le trou noir supermassif ? trou ? un objet de cette taille tout à fait ? Si oui, quel en serait l’effet le plus visible ?

« La nature réelle des nuages ​​​​de poussière et leurs rôles dans, en même temps, l’alimentation du trou noir et la détermination de son apparence lorsqu’il est observé depuis la Terre ont été des questions essentielles dans les études sur les AGN au cours des trois dernières décennies », a déclaré Violeta Gámez Rosas. , chercheur à l’ESO. « Bien qu’aucun résultat ne réponde à toutes les questions que nous nous posons, nous avons donné [com essa descoberta] un grand pas dans l’avancement de nos connaissances sur le fonctionnement des AGN.

L’observation a été possible grâce à l’instrument dit « MATISSE » (Expérience SpectroScopic dans l’infrarouge moyen à plusieurs ouvertures), qui collecte la lumière infrarouge des quatre télescopes de 8,2 mètres (m) du VLT grâce à une technique appelée « interférométrie ». Cette structure était pointée vers le centre de la galaxie Messier 77, dans la constellation appelée « Cetus » (« Baleine », pour certains).

En combinant les changements de température de la poussière cosmique – qui allaient de la « température ambiante » à « au-dessus de 1 200 ° C (Celsius) – l’équipe a pu construire une cartographie détaillée montrant la position exacte du trou noir.

« Nos résultats devraient nous conduire à une compréhension plus détaillée du fonctionnement interne des AGN », a déclaré Rosas. « Ils peuvent également nous aider à mieux comprendre l’histoire de la Voie lactée, qui a un trou noir supermassif [não escondido, ao contrário de seu ‘primo’, vale citar] en son centre et qui ont pu être actifs dans le passé ».

Le matériel a donné une papier présenté et publié par la revue scientifique Nature.

