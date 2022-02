La NASA scanne les yeux et les veines des astronautes de l’ISS

Dans une énième occasion de démontrer les effets de l’apesanteur sur le corps humain, l’agence spatiale américaine (NASA) a effectué plusieurs tests d’imagerie des yeux et des veines de trois astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Ou plutôt, « leur a fait passer » les examens.

Le processus de collecte et d’imagerie a été effectué par les astronautes eux-mêmes – Mark Vande Hei, Thomas Marshburn (NASA) et Matthias Maurer (ESA européen) – sous la supervision de professionnels de la santé au centre de contrôle de l’agence ici sur Terre.

Lire aussi

Sur l’ISS, des tests d’imagerie sont menés par les astronautes de l’ISS eux-mêmes, à la demande de la NASA, dans le cadre d’études cliniques (Image : Johnson Space Center/NASA)

Non pas qu’il s’agissait d’une procédure extrêmement compliquée – essentiellement, les scans impliquaient l’utilisation d’un appareil d’imagerie par ultrasons, attaché aux veines du cou, des épaules et des jambes de chaque personne, ainsi que le balayage des yeux.

Les examens ont été effectués sur (et par) les astronautes mardi dernier (15), et la collecte de données a été relativement rapide. Les données recueillies aideront les médecins sur Terre à comprendre les effets de l’apesanteur sur le corps à plus long terme.

Avant les examens, Marshburn et Maurer ont pris du temps sur leur routine quotidienne pour une course sur le tapis roulant COLBERT (oui, du nom du comédien et animateur du Le spectacle tardif à la télévision américaine). L’appareil n’est pas très différent d’un appareil d’exercice de grande taille que l’on voit couramment dans les laboratoires cliniques – à l’exception de quelques adaptations, telles que le nickelage de certaines pièces essentielles et des attaches pour tenir les astronautes et leur donner une idée du poids (ils sont dans l’espace ), sans gravité : courir comme ça, c’est un peu dur…).

La course était routinière – les astronautes de l’ISS sont tenus de faire huit heures d’exercice physique par jour (et de subir des contrôles périodiques pour cela également).

En parallèle, les astronautes attendent l’arrivée d’une mission russe de livraison de fret vers l’ISS, ce que la NASA prévoit d’arriver jeudi matin prochain (17).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !