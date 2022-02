L’UE propose une nouvelle politique spatiale basée sur la connectivité et le trafic

Afin d’établir une position plus ferme sur l’augmentation de la compétitivité de l’aérospatiale, l’Union européenne (UE) a proposé une nouvelle politique spatiale, envisageant des avantages majeurs – tels que des investissements dans la connectivité et aussi dans la gestion de l’espace, enfin, dans l’espace.

Selon le bloc économique, il s’agit de sauvegarder l’efficacité et la sécurité des pratiques actuellement adoptées par l’UE (via son agence spatiale, l’ESA), tout en mettant en place des initiatives de développement technologique pour la population.

L’Union européenne (UE) propose une politique spatiale d’un milliard de dollars pour renforcer son statut de puissance dans l’exploration de la dernière frontière et l’offre de services technologiques en orbite terrestre (Image : artjazz/)

« La technologie spatiale est essentielle pour faciliter notre vie quotidienne et contribuer à un avenir plus vert, numérique et résilient pour notre planète », lit-on dans un extrait de la déclaration sur le site Web de l’UE. « En tant que centrale spatiale, le programme de l’Union européenne offre déjà des données de grande valeur pour une gamme d’applications quotidiennes, telles que les transports, l’agriculture et la réponse d’urgence au changement climatique, pour n’en nommer que quelques-unes. »

« Cependant, en raison de nouveaux défis et d’une concurrence internationale accrue, l’UE doit mettre à jour sa politique spatiale afin qu’elle évolue et s’adapte en permanence si nous voulons continuer à profiter librement des avantages apportés par l’espace. »

Le premier pilier de cette nouvelle entreprise implique l’investissement de 6 milliards d’euros (35,17 milliards de reais) provenant de diverses parties (« le budget de l’union, les pays membres, les contributions de l’ESA et du secteur privé », selon le texte) dans le développement de un système de communication par satellite renforcé qui « soutiendra la protection des infrastructures essentielles, la surveillance, les actions extérieures, la gestion des crises et les applications nécessaires à l’économie, à la sécurité et à la défense des pays membres ».

Un autre avantage de la nouvelle structure sera de « permettre au secteur privé d’offrir des services qui permettent aux citoyens d’accéder à des connexions avancées, fiables et rapides à travers l’Europe », y compris les soi-disant « zones mortes », où des signaux variés arrivent avec plus de difficulté. , c’est là qu’ils arrivent.

« Cette initiative augmentera la compétitivité de l’écosystème spatial de l’Union européenne, car le développement d’une nouvelle infrastructure apportera une valeur ajoutée brute (VAB) comprise entre 17 milliards d’euros [R$ 99,63 bilhões] et 24 milliards d’euros [R$ 140,65 bilhões], ainsi que davantage d’emplois dans l’industrie aérospatiale européenne, avec des effets d’entraînement positifs sur l’économie grâce aux secteurs qui utilisent des services de connectivité avancés. Les citoyens bénéficieraient également de ces avantages technologiques, ainsi que d’une plus grande fiabilité et des performances opérationnelles des services de communication par satellite, garantissant des connexions Internet à haut débit dans toute l’Europe.

Le deuxième point que l’UE stipule pour sa nouvelle politique spatiale a été appelé « STM » – acronyme de « Space Traffic Management » – fait directement référence aux « nouveaux développements de lanceurs réutilisables, de petits satellites et d’autres initiatives privées dans l’espace « , déclarant en outre que « la sécurité et la résilience des dispositifs spatiaux des pays membres sont gravement menacées ».

Pour cela, le développement de la STM vise à établir des paramètres de conduite et d’évaluation d’impact pour le volume des exigences civiles et militaires de la politique, en plus de renforcer la capacité technologique européenne pour surveiller, suivre et, le cas échéant, attaquer les épaves et autres objets poubelles.

De plus, l’UE veut que la STM soit le point de basculement pour la création d’« un organe législatif et normatif approprié ». Bien que le bloc ne fasse aucune mention directe, il est probable que la déclaration fasse référence au lancement presque illimité de méga constellations de satellites et d’autres objets en orbite terrestre basse (LEO) par des entreprises privées – quelque chose dont l’ESA se plaignait depuis longtemps. au moins décembre 2021.

La déclaration n’aborde pas des sujets tels qu’un délai pour que l’UE mette en vigueur cette nouvelle politique spatiale, mais il est prudent de supposer que cela prendra encore un certain temps. Même si, en théorie, cela pourrait prendre effet à partir de maintenant, une grande partie fait référence au développement de nouvelles technologies – et cela prend du temps et de l’argent.

