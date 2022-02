Pourquoi certaines galaxies ont-elles peu de matière noire ? Cette étude prétend avoir la réponse

C’est en 2018 que nous avons découvert la première des galaxies sans ou très peu de matière noire, ce qui n’était pas prévu. Puis vint le deuxième. Cela s’est avéré être un problème pour la communauté scientifique, qui n’a pas trouvé de raison à l’existence de galaxies de ce type. Jusqu’à présent.

La « matière noire » est un matériau qui n’interagit avec aucun autre type de matière, pas même avec elle-même. On sait qu’elle correspond à environ 25% de l’univers connu, mais son observation est extrêmement compliquée, car, comme son nom l’indique, la matière noire n’interagit pas avec la lumière. Et sans lumière, l’observation directe devient impossible : nous ne pouvons la percevoir qu’en raison de l’effet qu’elle a sur les corps célestes qui l’entourent, comme l’attraction gravitationnelle.

Selon une équipe internationale de chercheurs dirigée par Jorge Moreno, du Département de physique et d’astronomie des universités de Californie-Irvine et Pomona, cette découverte est venue presque par accident. Les scientifiques établissaient un modèle informatique de la formation des galaxies tout en cherchant autre chose, lorsqu’ils ont remarqué que certaines galaxies de leur modèle étaient « nées » sans matière noire.

Une nouvelle étude a découvert pourquoi certaines galaxies manquent de matière noire, ouvrant la voie à la possibilité que davantage d’objets de ce type existent dans l’univers. Image : Valery Brojinski/

Le modèle a été construit à l’aide d’un logiciel appelé « FEU-2» (acronyme de « Realistic Environment Feedback »). Au cours d’un processus aléatoire d’évolution galactique, sept galaxies sont apparues presque complètement dépourvues de matière noire. «Nous soulignons que, a priorinous ne nous attendions pas à ce que cela se produise », explique un extrait du journal sur le sujet.

Traduction : la simulation de course a été développée pour autre chose, mais a fini par tomber dans le panneau.

Le logiciel utilisé, heureusement, a enregistré les informations de formation des galaxies à différents moments, de sorte que les scientifiques n’avaient qu’à retracer les étapes des sept galaxies sans matière noire pour identifier la différence. Et, au moins au début, il n’y en avait pas : elles ont toutes commencé comme n’importe quelle autre galaxie typique que l’on trouve dans l’univers.

Ce qui s’est passé, cependant, c’est que ces galaxies ont essayé, à un moment donné, de fusionner avec une galaxie plus grande qu’elles – la fusion a fini par ne pas fonctionner, entraînant la perte de matière noire par les objets plus petits. En termes pratiques, si nous devions imaginer ce processus, la vue serait comme si la plus petite galaxie était engloutie par la plus grande mais s’échappait d’une manière ou d’une autre de l’autre côté – mais sans matière noire et pratiquement sans gaz.

L’étude semble être suffisamment solide dans ses données et a déjà produit un article évalué par des pairs dans Astronomie naturelle. S’il peut être reproduit à diverses autres échelles, il est alors possible de supposer qu’il existe de nombreuses autres galaxies sans matière noire, en plus des deux que nous avons déjà identifiées.

