La sonde spatiale Juno partage des images sensationnelles de Jupiter et de sa lune Ganymède

Dans la poursuite de son objectif d’étudier la formation et l’évolution de la plus grande planète de notre système solaire, la sonde spatiale Juno a effectué un autre passage sur l’orbite de Jupiter, enregistrant des images non seulement de celle-ci, mais également de la lune Ganymède, la plus grande de toutes les 79 lunes connues de la géante gazeuse.

Les images ont été publiées sur le blog dédié à la mission, maintenu par la NASA, lundi dernier (14), et montrent Jupiter en silhouette (c’est-à-dire avec la lumière du soleil se reflétant sur son bord), ainsi qu’un énorme cratère sur Ganymède. .

