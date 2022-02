Hommages et conférences marquent le 1 an de la mission Persévérance sur Mars

Ce vendredi (18), la mission Persévérance termine un an sur Mars. Pour célébrer, la NASA a prévu une série d’hommages et d’événements ouverts au public. Certains sont en face à face et d’autres se déroulent virtuellement.

Parmi les honneurs, il convient de noter que des répliques grandeur nature du rover seront exposées à Seattle, San Francisco et New York. De plus, des modèles du robot et de son compagnon de mission, l’hélicoptère Ingenuity, seront exposés dans des musées à travers les États-Unis tout au long de l’année. Vous pouvez consulter l’horaire ici.

Vendredi (18), cela fait un an que le rover Perseverance et son compagnon de mission Ingenuity ont atterri sur Mars.

Image : Reproduction / NASA

Découvrez le calendrier des célébrations du 1er anniversaire de la mission Persévérance sur Mars

Trois événements sont prévus jeudi (17). A midi, heure de Brasilia, Jennifer Trosper, chef de projet pour la mission au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, et Katie Stack Morgan, directrice adjointe, donneront la conférence « A Year on Mars », sur la chaîne YouTube du JPL.

À partir de 19 heures, également à l’heure de Brasília, c’est au tour de Theodore (Teddy) Tzanetos, vice-chef des opérations de l’hélicoptère Ingenuity, de donner une conférence sur le travail conjoint des deux équipements dans cette mission d’un an. . Toute personne intéressée doit s’inscrire gratuitement sur le site de la Musée intrépide de la mer, de l’air et de l’espace qui animera l’événement et le diffusera sur leurs réseaux sociaux.

Clôturant les célébrations de la journée, à partir de 19h30 (heure locale), il y aura une conférence en face à face au «exploratoire» à San Francisco, présenté par Emily Cardelli, scientifique au laboratoire d’astrobiogéochimie du JPL.

La journée anniversaire commence par une exposition à l’Exploratorium, à laquelle participeront des membres de l’équipe de la mission. Même ceux qui ne peuvent pas assister en personne peuvent suivre virtuellement, entre 15h00 et 22h00 (heure de Brasilia). Cet événement est payant et les billets peuvent être réservés ici. Une conversation avec l’astrobiologiste Sunanda Sharma, du JPL, a lieu le même jour et au même endroit, également de manière hybride (en personne et virtuelle), à ​​partir de 18h (heure de Brasilia).

Un autre événement en personne a lieu au Museum of Flight de Seattle, également vendredi. Il s’agira d’une conférence donnée par Melissa Rice, co-investigatrice à Mastcam-Z, à laquelle assisteront d’autres membres de l’équipe, à partir de 18h45, heure locale. Le lendemain, le musée accueillera une conférence en face à face avec l’ingénieur système Alyssa Deardorff, un autre membre de l’équipe de la mission.

Toujours le samedi (19), les membres de la mission seront au Intrepid Sea, Air and Space Museum, à New York, et à l’Exploratorium, à San Francisco, pour accueillir les visiteurs dans une exposition thématique sur la mission.

Nagin Cox, chef de la mission tactique, et le chef adjoint Adrian Brown, animeront une conférence sur Intrepid dimanche (20), qui sera diffusée en ligne sur la chaîne YouTube du musée. Clôturant le cycle de conférences, le lieu recevra les scientifiques Elio Morillo et Mitch Schulte pour une conférence le lundi, de 15h00 à 17h00 (heure de Brasilia), qui sera également diffusée en direct sur la même chaîne.

