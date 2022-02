La Pleine Lune de Neige aujourd’hui 16 février 2022, pourquoi s’appelle-t-elle ainsi et à quelle heure la voir

À partir de 18h00 aujourd’hui, mercredi 16 février 2022, la Pleine Lune de Neige brillera dans le ciel, ainsi appelée par les Dakotas pour rendre hommage aux grandes chutes de neige du mois.

Aujourd’hui, mercredi 16 février 2022, nous pourrons admirer la spectaculaire pleine lune de neige dans le ciel. Le satellite de la Terre se lèvera à l’horizon oriental vers 17h30 (heure de Rome), atteignant sa phase de plénitude à 17h57 exactement. Son nom est lié à la tradition des Amérindiens Dakota, qui ont décidé de rendre hommage aux chutes de neige abondantes typiques de la période, la plus visible de l’année. La Pleine Lune de Neige est également connue sous d’autres noms traditionnels, parmi lesquels on se souvient de la Lune du Pygargue à tête blanche ou de la Lune de l’Aigle ; Lune de l’Ours (Ojibwe); Lune de l’ours noir (Tlingit); Moon of the Coon (nom alternatif du Dakota); Lune de la Marmotte (Algonchini); Lune de l’Oie (Haïda); Bony Moon et Hungry Moon (Cherokee). Comme précisé sur le site officiel de la NASA, la Pleine Lune de Neige brillera dans le ciel pendant trois jours, « d’environ minuit mardi matin à environ minuit jeudi soir ». Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le spectacle astronomique.

La signification de la pleine lune de neige d’aujourd’hui mercredi 16 février 2022

Les Amérindiens n’utilisaient pas notre calendrier grégorien, mais marquaient les mois et les saisons à travers un calendrier lunaire, associant à chaque pleine lune un nom particulièrement significatif pour la vie de la communauté. Les noms de plantes, d’animaux, de cultures et d’événements naturels étaient donc ceux privilégiés par les différentes tribus. Le nom de la pleine lune de février, Full Snow Moon, comme indiqué, est lié à la culture traditionnelle des Dakota (une alliance de Sioux), qui rendaient hommage aux grandes chutes de neige caractéristiques de ce mois en Amérique du Nord. Ce n’est pas un hasard si, selon les données du National Weather Service, février est le mois le plus enneigé aux États-Unis. Considérant à quel point l’hiver compliquait la vie des hommes qui vivaient en contact étroit avec la nature, il n’est pas étonnant que les Amérindiens aient décidé de dédier la Pleine Lune de février à la neige. Comme le précise almanac.com, le nom de Full Snow Moon a également été noté par le capitaine Jonathan Carver dans les années 1860, après l’avoir entendu lors de sa visite dans les Dakotas. Quant aux noms alternatifs, les Ojibwe et les Tlingit ont décidé de dédier la pleine lune aux ours puisque les oursons naissent à cette période de l’année, tandis que les Cherokee ont voulu souligner les rigueurs de l’hiver, faisant référence à la faim et à la perte de poids pour se nourrir. pénuries.

Quand voir la pleine lune de neige dans le ciel en février, les temps

La Pleine Lune de Neige se lèvera à l’Est à 17h28 (heure de Rome), située dans la constellation du Lion. A quelques degrés sur sa droite se trouvera l’étoile brillante Regulus, la plus brillante du groupe, qui est en fait un système stellaire composé de quatre étoiles. La phase réelle de la pleine lune, telle que rapportée par l’Union italienne des astronomes amateurs, sera atteinte à 17h57, alors qu’elle sera encore assez basse à l’horizon. Après avoir traversé le firmament toute la nuit, la Lune se couchera à 7h21 (heure de Rome) dans le ciel occidental. Cependant, comme le disque lunaire apparaît plein à nos yeux plusieurs heures avant et après le moment exact de plénitude, tel que spécifié par la NASA, nous serons en compagnie de la Pleine Lune pendant environ trois jours au total, jusqu’à minuit le jeudi 17 .

Les autres phénomènes célestes de février et le calendrier des pleines lunes 2022

Après la pleine lune de neige, nous pourrons admirer d’autres spectacles célestes fascinants dans le ciel de février. Parmi elles, on retiendra la conjonction astrale entre la Lune, Mars et Vénus à l’aube du dimanche 27 (au cœur de la constellation du Sagittaire) et celle entre la Lune, Mercure et Saturne le lundi 28, toujours à l’aube. L’UAI rapporte également le pic maximum des courants météoriques des deltas des Léonides attendu pour les 23 – 24 février et celui des Léonides Sigma, attendu pour le 25 février. Pour les admirer, nous devons tourner notre regard vers la constellation du Lion, où se trouve le radiant. A ne pas manquer également l’observation des comètes 19/P Borrelly, 29/P Schwassmann-Wachmann et 67/P Churyumov-Gerasimenko. Rappelons que les prochaines pleines lunes de 2022 auront lieu aux dates suivantes :