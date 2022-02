Les astronomes recherchent une vie intelligente au milieu de la Voie lactée (et ne trouvent rien)

Dans une autre tentative pour trouver une vie intelligente en dehors de notre système solaire, des chercheurs de Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) ont terminé une recherche de signes de «technosignatures» au centre de la Voie lactée. Mais comme d’autres études avant celle-ci, rien n’a été identifié dans notre galaxie.

« Technosignature » est le nom donné aux événements découlant de l’utilisation de la technologie. S’il y a la technologie, il y a le contrôle derrière. S’il y a un tel contrôle, il y a de l’intelligence. En bref, la « technosignature » ​​est diamétralement opposée à la « biosignature » ​​(produite par des processus biologiques), mais les deux peuvent indiquer le même destin : la présence de la vie.

La nouvelle recherche portait sur Sagittaire A*, le trou noir supermassif qui se trouve en plein centre de la Voie lactée. La recherche s’est concentrée sur la recherche d’ondes radio à une fréquence de 150 mégahertz (MHz) et a examiné 144 systèmes exoplanétaires.

Il est important de noter que « nous n’avons pas trouvé » de signal est différent de « il n’y a pas de signal à trouver ». Il y a un débat dans la communauté scientifique sur ce qu’est exactement une « technosignature » – d’autant plus que les études reposent généralement sur les émissions radio.

Et s’il est vrai que les ondes radio peuvent être produites par l’utilisation technologique, il est également vrai qu’elles peuvent être produites naturellement : sur Terre, la foudre est connue pour cette émission, tandis que l’espace a plusieurs exemples : le Soleil émet des ondes à une fréquence de 300 MHz, par exemple. Jupiter et sa plus grande lune (Ganymède) ont aussi leurs émissions.

Tout cela peut être détecté par des capteurs pré-réglés et créer une confusion dans la perception scientifique – les résultats appelés « faux positifs » existent pour une raison, après tout. Même ainsi, la plupart des scientifiques parient sur les émissions radio parce qu’elles sont la chose la plus pratique à rechercher, en raison de leur abondance et de leur facilité d’identification.

Le choix du Sagittaire A* comme foyer était également dû à des raisons pratiques : il y a plus d’étoiles dans cette région. Comme il n’y a pas de norme sur où regarder (ou ne pas regarder), il est logique que nous placions nos paris sur une large zone. « L’existence d’émetteurs et de récepteurs puissants et très sensibles aux basses fréquences – tous deux nés au début de l’histoire de l’ingénierie radio – motive la recherche de technosignatures basse fréquence en offrant un exemple d’une classe de signaux produits artificiellement, et les instruments pour les faire. lo », explique une partie de l’étude.

À ce stade, il est logique de regarder où il y a plus d’étoiles. Après tout, plus le nombre d’étoiles est grand, plus la possibilité d’exoplanètes est grande et, par conséquent, plus les chances de rencontrer une vie intelligente au centre de la Voie lactée sont grandes.

Cependant, cela a aussi son inconvénient : plus d’étoiles augmentent la probabilité d’événements cataclysmiques – l’apparition de supernovas ou de grandes pulsations de magnétar ne sont que deux exemples qui, s’ils se produisaient, effaceraient toute civilisation de la surface de toute planète à proximité.

Même ainsi, l’histoire favorise cette méthode : plusieurs études montrent que des densités plus élevées de planètes ont été trouvées aux points avec un plus grand nombre d’étoiles. Par association, si nous allons trouver quelque chose d’intelligent à distance (et non humain), alors ce serait le meilleur endroit pour commencer à chercher.

Autrement dit : ce n’était pas le cas cette fois, mais nos yeux sont au bon endroit. S’il y a une vie intelligente qui se dirige vers le centre de la Voie lactée, il peut s’agir d’accorder des instruments jusqu’à ce que nous puissions la détecter.

Les détails de l’étude sont disponibles pour préimpression sur arXiv.

