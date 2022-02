Un fossile de crocodile découvert avec un dinosaure dans l’estomac

Une découverte faite en Australie indique qu’il est tout à fait possible que les crocodiles aient été des prédateurs d’au moins une espèce de dinosaure. Eh bien, au moins un de ces anciens parents d’alligators à coup sûr, car un fossile a été trouvé avec les restes d’un ornithopode dans son estomac.

Le fossile de crocodile trouvé avec des restes de dinosaures dans l’estomac comprend un crâne presque complet avec une dentition et un squelette post-crânien semi-articulé. Image : Musée australien de l’âge des dinosaures

Selon les rapports, il s’agit de la première preuve de ce type d’alimentation par des crocodiles de la période du Crétacé. On pense que les restes fossilisés de l’animal ont plus de 95 millions d’années.

Selon l’Australian Museum of the Age of Dinosaurs à Winton, Queensland, cette découverte, faite en 2010, est « très rare ». Toujours selon l’institution, il a fallu six ans pour que le fossile soit complètement assemblé : son crâne et de nombreux os du corps étaient intacts, il manquait la partie de la queue, des membres et du bassin.

La technologie 3D a permis de reconstruire le squelette du crocodile

Grâce à la tomodensitométrie et à la technologie de reconstruction 3D, il a été possible d’estimer qu’il mesurait plus de 2,5 mètres de long lorsqu’il est décédé. Les chercheurs pensent que l’animal, nommé Confractosuchus Sauroktono – ou Broken Dinosaur Killer, aurait probablement grossi encore plus s’il avait survécu plus longtemps.

Concernant le dinosaure dévoré par le crocodile, il n’a pas été possible de savoir grand-chose, seulement qu’il s’agirait d’un jeune herbivore d’environ 1,7 kg.

Un chercheur du musée, Matt White, a déclaré que le crocodile et son dernier repas pourraient fournir « des indices sur les relations et les comportements des animaux qui vivaient en Australie il y a des millions d’années ».

« Les dinosaures n’étaient pas exactement au sommet de la chaîne alimentaire, mais ils faisaient partie d’un réseau complexe de mammifères, de ptérosaures, d’oiseaux et de crocodiles », a déclaré White. « Ce que nous avons pu démontrer est une preuve directe de la source de nourriture [dos crocodilos] et qu’ils pouvaient manger tout ce qui s’en approchait suffisamment.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !