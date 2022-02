« Copier, ça ne fait tout simplement pas la même chose »: l’Inde va tester un véhicule très similaire à la navette spatiale

L’agence spatiale indienne (ISRO) commence les tests d’un véhicule extrêmement similaire à la navette spatiale à la retraite de la NASA – bien que le « nouveau » transport soit beaucoup plus petit que son prédécesseur.

Les navettes spatiales ont fait l’objet de l’un des plus grands programmes d’exploration de la NASA, qui a duré de 1981 à 2011, et ont été en grande partie responsables de beaucoup de choses qui sont désormais routinières dans notre couverture de l’espace : la première femme américaine (Sally Ride) et le premier astronaute noir (Guion Bufford) a voyagé dans un. La sonde Galileo et le télescope spatial Hubble ont été lancés en un. L’explosion tragique du navire challengermalheureusement, est également allé avec une navette spatiale.

La version indienne de la navette spatiale est un véhicule réutilisable à plus petite échelle, que l’agence spatiale du pays veut tester même dans les processus de rentrée orbitale.

Le véhicule indien – surnommé le « RLV-TD » (acronyme de « Reusable Launch Demonstrator Vehicle ») – est exprès adorablement petit : l’idée est que l’ISRO l’utilisera comme preuve de concept. À terme, l’Inde prévoit de l’agrandir afin qu’il puisse transporter des équipages entiers d’astronautes.

Le premier essai a déjà vu son calendrier annoncé : la version indienne de la navette spatiale sera hissée par un hélicoptère, à une hauteur d’environ 5 kilomètres (km), d’où elle sera larguée en chute libre et, si tout se passe bien, il planera dans les airs jusqu’à ce qu’il atterrisse calmement et de manière autonome, sur une piste d’atterrissage à 4 km.

« Une fois que nous aurons terminé cette mission et validé le logiciel, la structure d’atterrissage et collecté les données des capteurs aérodynamiques et la » dirigeabilité « de l’engin, nous serons prêts pour l’expérience de rentrée orbitale », a déclaré Unnikrishnan Nair, directeur de le centre spatial Vikram Sarabhai.

Le fait que le RLV-TD soit réutilisable est probablement le point culminant de sa construction : l’idée est d’économiser des ressources et de réduire les coûts lors de lancements répétés à l’aide du même véhicule – quelque chose que SpaceX a popularisé de nos jours, mais qui est certainement utile. pour les programmes spéciaux moins avancés.

Tout le monde n’a pas les milliards de la NASA, après tout.

