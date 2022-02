Neuralink nie les allégations de maltraitance envers les animaux et qualifie le procès de « tromperie »

Oui, des animaux sont morts, mais dans un contexte différent : Après deux jours de silence, Neuralink a nié les allégations de maltraitance animale, intenté une action en justice fédérale contre la société d’Elon Musk concernant des tests d’implants de puces cérébrales chez des singes.

Le processus, rapporté lundi dernier (14) par Apparence numérique, affirme que des chercheurs de l’Université de Californie-Davis – un ancien partenaire de l’étude Neuralink – avaient offert « zéro soins vétérinaires » aux animaux qui étaient sur le point de mourir. Le document citait des événements de « traumatismes faciaux, convulsions » et même un cas où « il manquait des doigts et des orteils à un singe », attribuant le cas à une automutilation résultant d’un traumatisme.

Lire aussi:

Les animaux de Neuralink sont respectés et honorés par notre équipe. Sans contexte approprié, les informations des dossiers médicaux et des données d’étude peuvent être trompeuses. Dans cet article de blog, nous souhaitons fournir une déclaration précise de l’engagement de Neuralink en faveur du bien-être animal. https://t.co/Lc9P3URorF – Neuralink (@neuralink) 14 février 2022

Selon un communiqué publié par l’entreprise sur son site officiel, l’action, déposée par le Comité des médecins pour une médecine responsable (PCRM), a été faite de mauvaise foi. Neuralink ne nie pas la mort d’animaux, mais nie les mauvais traitements, attribuant tout cela à des cas d’euthanasie – quand le sacrifice devient une option de traitement face à des problèmes trop importants pour être pris en charge ou qui vont compromettre la vie normale d’un patient.

« Lors du démarrage de ce type de recherche, des chirurgies innovantes sont généralement effectuées sur des cadavres d’animaux, puis sur des animaux souffrant d’affections terminales », indique le communiqué. Par « affections terminales », Neuralink fait référence aux animaux atteints d’une maladie ou d’une autre difficulté clinique qui les tuerait de toute façon.

« Les cadavres sont des animaux morts qui ont subi un processus humanisé d’euthanasie, par une décision vétérinaire découlant d’un souci médical ou qui ont subi une euthanasie dans une étude précédente », poursuit le texte.

Après l’ouverture des documents de procédure – qui jusqu’à l’actualité précédente, étaient scellés -, il a été déterminé que le PCRM accusait Neuralink d’utiliser une sorte de colle appelée « BioGlue », qui aurait « détruit des parties » du cerveau des primates. BioGlue n’est pas approuvé par les autorités fédérales pour une utilisation dans le cerveau, mais il est largement utilisé comme adhésif pour fermer les coupures chirurgicales, car il facilite la guérison.

«Tous les travaux sur les animaux effectués à UC-Davis ont été approuvés par son comité institutionnel de protection et d’utilisation des animaux (IACUC), comme l’exige la loi fédérale, et tout le soutien postopératoire et clinique, y compris les décisions terminales, a été supervisé par son vétérinaire extrêmement dévoué. équipe. »

La déclaration poursuit en disant que « chez Neuralink, nous nous engageons absolument à travailler avec les animaux de la manière la plus humaine et éthique possible ».

Il est encore trop tôt pour dire quel sera le résultat de toute cette situation, mais le fait que Neuralink ait déjà rendu public les progrès de ses recherches – comme un singe jouant à des jeux vidéo sans contrôleurs – a certainement attiré beaucoup d’attention sur son travail.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !