Les échantillons collectés par la mission chinoise apportent la chronologie de la nouvelle lune

La science n’est pas seulement une découverte, mais aussi une réinterprétation de ce qui était déjà connu : la dernière preuve en est une nouvelle chronologie de l’histoire de la Lune, établie grâce à l’analyse d’échantillons collectés par la mission chinoise.Chang’E-5lancée depuis la Terre en novembre 2020.

Selon les auteurs de la nouvelle étude, les échantillons établissent non seulement une nouvelle chronologie de la Lune, mais nous donnent également une chronologie plus détaillée par rapport à divers corps spatiaux des régions les plus intérieures du système solaire.

Dans une nouvelle étude, la chronologie géologique de la Lune a été mise à jour vers un modèle beaucoup plus précis, qui devrait servir de référence principale pour les recherches futures.

Les premiers échantillons de la Lune ont été collectés pendant la mission Apollon 11 et la visite de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Jim Lovell, en juillet 1969. D’autres échantillons ont également été prélevés en 1976. Selon le procédé de radiométrie qui a déterminé leur âge, les échantillons avaient respectivement plus de trois milliards d’années ( 1969 ) et moins d’un milliard d’années (1976) – âges réels des régions d’où proviennent les échantillons.

Cela pose problème : malgré les prélèvements posant les bases de la méthode de comptage des cratères (dont des zones non visitées comme la face cachée de la Lune) et, par conséquent, déterminant l’âge de l’ensemble de notre satellite, un espace non compté de deux milliards d’années correspond à la moitié de la chronologie géologique de la Lune.

Puis vint la mission Chang’E-5, qui visait à parcourir la surface de la Lune à la recherche de cratères plus jeunes – âgés d’environ 2 milliards d’années ou moins – pour affiner ces résultats. Et en décembre 2020, la sonde qui a donné son nom à la mission atterrit dans la zone dite «Océanus Porcellarum» (l’« Océan des tempêtes », en traduction directe), dont il a prélevé des échantillons datés de 2,03 milliards d’années.

Après des retours d’échantillons et une analyse approfondie, un nouveau modèle de recherche a été établi, réduisant cet écart de deux milliards d’années à quelques centaines de millions – 200 millions, pour être exact.

Cela a pour effet, en pratique, que la mission Chang’E-5 deviendra le principal point de référence lorsque de futures études devront considérer la chronologie de la Lune, maintenant avec des informations plus à jour.

L’étude complète est maintenant disponible dans la revue scientifique Astronomie naturelleaprès examen par les pairs.

