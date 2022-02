Le groupe veut garder le côté obscur de la lune « sans radio » ; comprendre

L’Académie internationale d’astronautique a créé un groupe spécial pour défendre la face cachée de la Lune contre les « interférences radio ». Le soi-disant « Comité de protection permanente sur la face cachée de la Lune » (Comité permanent de protection de la face cachée de la luneen anglais) soutient que les ondes radiofréquences largement utilisées dans les projets astronomiques sur Terre peuvent « corrompre » la région sombre de notre satellite, rendant certaines recherches irréalisables.

A cette fin, le groupe prône la création d’un « Protected Antipode Circle » (« PAC ») de près de 2 000 km et qui, grosso modo, correspondrait à la région la plus protégée de la face cachée de la Lune, où personne pourrait installer des appareils radio qui interféreraient avec la zone.

Lire aussi

Le côté obscur de la Lune est complètement protégé des ondes radio, de sorte que les interférences de la Terre n’interfèrent pas avec les écoutes clandestines et la recherche dans la région. L’expansion spatiale pourrait cependant menacer cette préservation (Image : OceanicWanderer/)

Le côté obscur de la Lune est toujours tourné « à l’opposé » de la Terre. Par conséquent, elle est à l’abri de toutes les ondes radio – le « corps » de la Lune assure cette défense. Son environnement est également plus sec et plus stable, ce qui permet des observations plus précises du type – imaginez que vous isolez vos oreilles avec vos mains pour vous concentrer sur un son éloigné. C’est plus ou moins ça, uniquement pour les études spatiales.

« PAC n’interfère avec aucun autre domaine d’intérêt pour l’activité humaine », a déclaré Claudio Maccone, un astronome italien membre du SETI (« recherche d’intelligence extraterrestre », traduction de l’acronyme). « PAC est la seule zone de la face cachée de la Lune qui ne sera jamais touchée par les radiations émises par les futures bases lunaires situées aux quatrième et cinquième points de Lagrange du système Terre-Lune. »

La prémisse du groupe est qu’avec l’augmentation du nombre de participants au secteur spatial, l’entrée du programme Artemis de la NASA et l’augmentation inévitable des missions sur la Lune et au-delà, des efforts pour préserver certaines zones de notre satellite doivent être entrepris, au bien d’un espace spécifique observations.

Par conséquent, le souhait du nouveau groupe est que le PAC soit officiellement reconnu par les Nations Unies (ONU) comme une zone protégée, où la radio-contamination par des appareils humains est interdite.

Cependant, l’explication en vaut la peine : « sans appareil radio » n’est pas nécessairement « sans radio » en soi. Maccone soutient que, afin de préserver la capacité d’étudier la face cachée de la Lune, l’installation d’un radiotélescope serait utile, et il a même souligné le cratère Daedalus (Dédale) comme point idéal.

Le cratère a un rebord très haut, idéal pour bloquer les ondes radio provenant d’autres bases qui pourraient être installées dans la région opposée de la Lune.Le problème constaté par le groupe est le soi-disant « RFI » – acronyme pour « interférence radio ». ”. En gros, là où il y a beaucoup d’appareils qui émettent ce type d’onde, aucun d’entre eux n’« entend » beaucoup. Aujourd’hui, c’est déjà un problème sur Terre, mais l’expansion spatiale pourrait également l’amener sur la Lune.

« La face cachée de la Lune est un endroit unique pour nous dans tout l’univers. Il est proche de la Terre, mais à l’abri de tous les déchets radio que nous créons nous-mêmes, en quantité toujours croissante qui rend nos télescopes de plus en plus aveugles », a déclaré Maccone. « Le côté obscur ne peut pas être laissé entre les mains de « courtiers ». Une sorte d’accord doit être appliqué pour le bien de toute l’humanité.

Bien sûr, le projet n’en est qu’à ses balbutiements et plusieurs lignes de code de conduite doivent encore être élaborées. À l’heure actuelle, il est impossible de dire si cela aura un effet plus globalisé – et on ne sait même pas qui serait chargé d’appliquer les sanctions et les punitions en cas d’infraction.

Le groupe semble cependant confiant.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !