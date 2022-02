Jared Isaacman de ‘Inspiration4’ retournera dans l’espace pour la mission privée ‘Polaris Dawn’

SpaceX a révélé les quatre astronautes de la mission privée »Aube polaire» et, parmi eux, nous avons un visage familier : le milliardaire et PDG de Shift4, Jared Isaacman, fera partie de l’équipage de la mission. Il était le créateur et le commandant de la mission « inspiration4», sorti en septembre 2021.

Polaris Dawn emmènera son équipage sur un vaisseau spatial Crew Dragon, se dirigeant vers l’orbite terrestre haute. La mission servira de point de départ au projet Polaris, qui emmènera des missions habitées dans l’espace à la recherche de fonds pour des causes caritatives.

Lire aussi

De gauche à droite : Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis et Anna Mennon forment l’équipe de la mission privée Aube polairetoujours pas de date de sortie (Image : Jack Kraus/Polaris/Disclosure)

Mardi dernier, SpaceX, qui opérera la mission, a publié des informations de voyageurs :

Jared Isaacman, commandant de Polaris Dawn

Le vétéran de la mission Inspiration4 est le PDG et fondateur de la société de traitement des paiements numériques Shift4 Payments. De plus, il a également une grande expérience de vol, répartissant plus de 6 000 heures dans les airs entre les cours de navigation aérienne et de pilotage, en plus d’être propriétaire d’une société de formation de pilotes de chasse, Draken International).

Scott Potet, pilote

Lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force, Poteet s’est vu attribuer le pilote de Polaris Dawn, totalisant 3 200 heures de vol sur des avions de chasse tels que les F-16, A-4, T-38, T-37, T-3 et l’Alpha Jet. Plus loin, en 20 ans de service dans l’Armée de l’Air, Poteet a marqué 400 heures de combat, en passant par des scénarios de conflit tels que Montre du Nord, Montre du Sud, tuteur conjoint, Sentinelle de la liberté et Soutien résolu.

Sarah Gillis, spécialiste de mission

Gillis est le chef des opérations d’ingénierie spatiale chez SpaceX, spécifiquement responsable de la formation des astronautes des missions privées – tout l’équipage d’Inspiration4 (y compris Isaacman) a été approuvé par elle. L’ingénieur a rejoint SpaceX en 2015, en tant que stagiaire, et a acquis des expériences notables, en tant qu’officier de navigation à distance pour les missions cargo Crew Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). Fait intéressant, elle est presque tombée dans un autre secteur professionnel – au départ, elle voulait être violoniste professionnelle et a déjà étudié la danse à l’université. C’est son mentor, l’ancien astronaute de la NASA Joe Tanner, qui l’a amenée dans l’industrie aérospatiale.

Anna Mennon, spécialiste médicale Polaris Dawn/officielle

Encore un autre ingénieur travaillant pour SpaceX, Mennon était responsable de la gestion de l’équipage sur des missions comme Demo-2 et Crew-2, ainsi que des missions sans pilote comme CRS-22 et CRS-23. Spécialisée dans le domaine de la santé, c’est elle qui a développé plusieurs procédés d’urgence pour les missions habitées et, avant cela, elle a travaillé pendant sept ans à la NASA, en tant que contrôleur de vol biomédical pour les astronautes de l’ISS. D’autres noms notables sur son curriculum vitae incluent l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Ingénieurs sans frontières (EWB) et le Ingénierie Monde Santé.

La mission Polaris Dawn n’a pas encore de date de lancement définitive, mais on s’attend à ce qu’elle soit publiée en 2022, probablement à la fin de l’année.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !