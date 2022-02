SpaceX met le nouveau prototype de vaisseau spatial sur ses pieds pour la première fois en six mois

Pour la première fois en plus de six mois, SpaceX a empilé le prototype le plus avancé du vaisseau spatial à sa hauteur maximale, le S22, marquant probablement la fin d’une période de progrès relativement lents.

Cette période a commencé lorsque le Starship S20 a été entièrement empilé début août 2021. Le premier test de feu statique a eu lieu plus de deux mois après que le vaisseau spatial a quitté l’usine pour la première fois. Un an plus tôt, les prototypes SN9, SN10, SN11 et SN15 ont été testés en quelques semaines.