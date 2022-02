Un autre mois d’attente: l’agence fédérale reporte l’enquête Starship au 3/28

Vous vous souvenez quand nous avons commenté que la FAA, l’agence fédérale qui contrôle le secteur aérospatial aux États-Unis, prenait du temps pour faire les analyses qui permettront – ou non – à SpaceX de lancer le vaisseau spatial orbital Starship ? Eh bien, la FAA a récidivé en reportant une enquête nécessaire pour ce permis au 28 mars 2022.

L’enquête en question est destinée aux responsables du gouvernement américain pour analyser les paramètres environnementaux appliqués par SpaceX à Starbase, Starship lui-même et son propulseur – la fusée Super Heavy – ainsi que tout ce qui concerne le projet. Sans approbation dans cette enquête, SpaceX ne pourra pas lancer son vaisseau spatial orbital.

Lire aussi

En raison d’un retard provenant d’une agence fédérale, le projet de mettre officiellement le Starship dans les airs devrait être retardé d’un mois – au moins – en attendant les approbations environnementales (Image : SpaceX/Handout)

Il s’agit du troisième report promu par la FAA, qui a reçu la documentation nécessaire de SpaceX au premier semestre 2021. À cette époque, l’agence fédérale a repoussé la date d’inspection à décembre de l’année dernière. Lorsque ce mois est arrivé, l’entité a reporté le processus au 28 février 2022.

Maintenant, déclarant qu’elle a besoin de plus de personnes pour faire des commentaires techniques sur la documentation publiée depuis longtemps, la FAA a annoncé mardi dernier (14) un nouveau délai de 30 jours, fixant l’inspection au 28 mars.

À l’origine, les plans de la société d’Elon Musk étaient d’effectuer le premier vol orbital d’essai complet du Starship « à partir de mars », en attendant l’enquête. Avec le report d’un mois, on peut dire sans se tromper que Starship ne prendra son envol qu’au moins début avril – dans le meilleur des cas : avouons-le, Musk a hésité à s’engager sur des dates, et les incertitudes de cette enquête ne suffiront pas.

Heureusement, SpaceX a pensé aux éventualités : si pour une raison quelconque la FAA n’approuve pas la licence environnementale de Starbase – qui est située dans la structure de l’entreprise à Boca Chica, Texas – Elon Musk a déjà déclaré, dans une récente mise à jour, que Starship pourrait être déplacé à Cap Canaveral, en Floride, où les autorisations environnementales nécessaires ont déjà été obtenues.

L’idée, cependant, nécessiterait la construction d’une rampe de lancement considérablement plus grande, capable de contenir non seulement le Starship mais aussi le Super Heavy (empilés, les deux constituent la plus grande tour de lancement jamais construite, à 120 mètres de haut).

Ce n’est pas comme si le Starship n’avait jamais volé auparavant : des prototypes d’orbiteurs ont effectué quelques lancements d’essai, mais aucun d’entre eux n’impliquait le Super Heavy et ces vols étaient beaucoup plus petits – le plus haut atteignait 10 km de hauteur. Le vol d’essai complet sera beaucoup plus élevé et beaucoup plus long.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !