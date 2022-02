Contagion, temps d’incubation et réinfection : quoi de neuf sur Omicron 2

Les données du dernier rapport de l’UKHSA indiquent que les cas de Covid liés à la forme virale « sœur » d’Omicron 1 se développent plus rapidement, également en fonction d’un temps d’incubation plus court. La capacité de réinfection n’a pas encore été clarifiée.

La sous-variante Omicron connue sous le nom de BA.2, et officieusement appelée Omicron 2, actuellement déjà en circulation dans au moins 69 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie, rappelle que la pandémie n’est pas terminée. La rapidité avec laquelle il se propage pourrait bientôt faire de cette forme virale la version dominante du coronavirus SRAS-Cov-2, avec le risque réel qu’elle prolonge la flambée mondiale des infections, ce qui signifierait un ralentissement de la tendance à la baisse dans les pays. comme le nôtre, où la variante « sœur » Omicron 1 (BA.1) a déjà enregistré une augmentation vertigineuse des infections, et un pic plus élevé là où ce pic d’infections n’a pas encore été atteint. Outre la possibilité réelle que dans les pays où toutes les limitations sont abandonnées, sa circulation incontrôlée favorise l’évolution virale et donc l’émergence de nouvelles variantes.

Tout cela parce que BA.2 semble être encore plus contagieux que BA.1, qui à son tour était déjà beaucoup plus contagieux que Delta. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle s’attend à voir « la sous-variante BA.2 en hausse dans la détection mondiale», a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour l’urgence Covid-19, bien qu’il ne soit pas encore clair s’il peut réinfecter les personnes qui ont contracté une version précédente d’Omicron.

BA.2 et autres versions d’Omicron

Celui désigné par la lettre grecque Omicron par l’OMS n’est pas une forme virale unique, mais comprend la variante « standard » d’Omicron B.1.1.529, trois sous-variantes – BA.1 (également appelée B.1.1.529.1) , BA.2 (B.1.1.529.2) et BA.3 (B.1.1.529.3) -, et la sous-sous-variante BA.1.1, qui porte une mutation R346K supplémentaire, qui est soupçonnée de fournir une évasion immunitaire supplémentaire potentiel.

BA.2, en particulier, partage 38 mutations avec BA.1 mais possède 27 mutations uniques supplémentaires. Plus précisément, au niveau de la protéine Spike, elle ne présente pas de mutation qui distingue les variantes Omicron B.1.1.529, BA.1 et BA.3, connue sous le nom de délétion 69-70. Cette différence, comme nous l’avons expliqué ici aussi, lui a valu le surnom d’Omicron « furtif » non pas parce qu’il est vraiment « invisible » aux tests de diagnostic mais parce que l’un des gadgets utilisés pour identifier d’autres versions d’Omicron avant le séquençage ne fonctionne pas.

Cet expédient, qui a permis aux chercheurs de suspecter une infection à Omicron à partir du résultat du test moléculaire, réside dans le fait que l’un des trois gènes cibles qui indiquent la présence du virus dans l’échantillon, dans le cas de l’Omicron standard et de ses sous-variantes BA .1 et BA.3 n’est pas identifié (phénomène connu dans le jargon abandonner gène S ou défaillance du gène S). Dans le cas d’une infection par Omicron BA.2, il s’agit de la abandonner cela ne se produit pas et le gène S est correctement détecté, donc pour vérifier quelle souche virale est responsable de l’infection, il est nécessaire d’analyser la séquence génétique du virus.

Vaccins efficaces contre Omicron 2

Alors que les données montrent que les cas de Covid causés par Omicron 2 augmentent beaucoup plus rapidement que Omicron 1, la bonne nouvelle est que les vaccins Covid actuels sont toujours efficaces. En fait, les études de neutralisation menées par l’Université d’Oxford montrent que, malgré un profil mutationnel distinct de BA.1, les sérums de personnes récemment vaccinées avec la troisième dose sont capables de bloquer la variante Omicron 2 de manière similaire à Omicron 1. Les données épidémiologiques, en revanche, n’indiquent pas « aucun changement dans l’efficacité de la vaccination contre l’infection symptomatique» Selon le dernier rapport de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Omicron 2 a un temps d’incubation plus court

Cependant, parmi les différentes versions d’Omicron, une analyse préliminaire de l’UKSA basée sur les données de suivi du Royaume-Uni a indiqué que le délai moyen d’apparition des symptômes chez les contacts identifiés est d’environ une demi-journée plus court pour BA.2 par rapport à BA.1, avec une période moyenne de 3,27 jours contre 3,72 jours respectivement, et que ces deux périodes sont plus courtes que l’intervalle calculé pour Delta de 4,09 jours. « Cela suggère que le temps entre les infections primaires et secondaires est plus court, ce qui pourrait contribuer à l’augmentation du taux de croissance de BA.2» UKHSA spécifié.

Omicron 2 peut-il infecter ceux qui ont déjà contracté des versions précédentes d’Omicron ?

Comme indiqué, les chercheurs tentent toujours de répondre à cette question, car on ne sait toujours pas si la variante BA.2 est suffisamment différente pour provoquer une réinfection chez les personnes qui ont été infectées par d’autres versions d’Omicron. En d’autres termes, les chercheurs n’ont pas encore établi dans quelle mesure ceux qui, par exemple, ont déjà transmis une infection BA.1, sont ou ne sont pas sensibles au BA.2, en partie parce que le risque de la maladie ne peut pas être simplement prédit. en évaluant les modifications du code génétique ou de la structure physique du virus.

Pour le moment, compte tenu également de la proportion limitée d’échantillons séquencés, les données de l’UKHSA indiquent que « aucune réinfection BA.2 confirmée par séquençage n’a été détectée à la suite d’une infection BA.1 à aucun moment à ce jour évaluée en Angleterre« .

La même question a également été soulevée lors d’une session de questions-réponses de l’Organisation mondiale de la santé, et le Dr Abdi Mahamud, spécialiste du contrôle des infections à l’OMS, a déclaré qu’il faut plus de temps pour obtenir cette réponse. « Pour l’OMS – il a déclaré – 90 jours doivent s’écouler entre les deux infections, nous sommes donc encore au début de cette période« .