La Russie lance un vaisseau cargo vers l’ISS

L’agence spatiale russe (Roscosmos) a lancé un vaisseau spatial Progress vers la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement a eu lieu à 01h25 (heure de Brasilia), au départ du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Selon l’agence spatiale américaine, la mission Progress MS-19 transporte trois tonnes de nourriture, de carburant et de fournitures vers l’ISS. Le voyage s’effectuera par un parcours « lent » de trois jours, et l’arrivée sera diffusée par la NASA, à partir de 3h30 ce jeudi (17), sur sa chaîne YouTube.

Moment de lancement de Progress MS-19

La date du retour de Progress MS-19 sur Terre n’a pas encore été déterminée. Les progrès sont des vaisseaux spatiaux cargo sans pilote, régulièrement utilisés (avec leurs homologues nord-américains tels que Cygnus et Cargo Dragon) pour livrer des fournitures à la station. Au retour, ils sont chargés de déchets produits par l’équipage et incinérés lors de leur rentrée dans l’atmosphère.

Roscosmos a récemment annoncé son intention d’utiliser régulièrement une nouvelle « route express », qui permettrait à un engin spatial d’arriver à l’ISS en une seule orbite, soit environ deux heures.

« Le programme de vol en orbite unique de Progress pour l’ISS devrait être mis en œuvre en 2023 », indique un communiqué de l’agence, ajoutant qu’entre-temps, tous les tests devront être effectués afin de garantir la qualité technique du projet.

Ce n’est pas la première fois que la Russie tente quelque chose comme ça : entre 2012 et 2013, le temps de trajet vers l’ISS a été réduit à quatre orbites (environ six heures), au lieu des deux jours de l’itinéraire plus conservateur. En octobre 2020, Roscosmos a testé une route à deux orbites (trois heures) lors d’une mission habitée, le Soyouz MS-17.

