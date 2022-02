Fièvre de Lassa au Royaume-Uni : symptômes, transmission et traitement de la fièvre hémorragique

Ce que nous savons de la fièvre de Lassa, la fièvre hémorragique virale récemment diagnostiquée chez trois patients au Royaume-Uni.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Ces derniers jours, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé le diagnostic de trois cas de fièvre de Lassa, dont l’un s’est malheureusement avéré mortel. Les infections concernaient des patients liés à un récent voyage en Afrique de l’Ouest, où cette maladie est endémique. Le risque pour la santé publique est considéré comme très faible. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, on estime que l’infection touche jusqu’à 300 000 personnes par an, causant environ cinq mille décès. Comme le précise l’Institut national de la santé (ISS), la fièvre de Lassa fait partie des fièvres hémorragiques virales (Fev), parmi lesquelles il y a aussi celle causée par le tristement célèbre virus Ebola. Il s’agit de « pathologies systémiques d’origine virale, caractérisées par un début brutal et aigu et souvent accompagnées de manifestations hémorragiques », écrit l’ISS. La fièvre de Lassa tire son nom d’une ville du Nigeria où elle a été diagnostiquée pour la première fois chez deux infirmières il y a environ un demi-siècle. Voici quels sont les symptômes et comment il se transmet.

Quels sont les symptômes de la fièvre de Lassa

La fièvre de Lassa, contrairement aux autres fièvres hémorragiques virales, a un début progressif et le temps d’incubation peut aller jusqu’à 21 jours, contre une moyenne de 1 à 9 jours pour les autres, explique l’ISS. Le mal de tête (maux de tête) fait partie des premiers symptômes; fièvre; douleurs musculaires (myalgies); toux sèche, difficulté à manger (dysphagie), douleurs thoraciques, voire sévères, mal de gorge avec exsudat amygdalien et un certain nombre d’affections gastro-intestinales telles que nausées, vomissements et diarrhée. Ce sont des symptômes génériques qui peuvent en grande partie être associés à de multiples maladies, y compris la grippe sévère et le COVID-19, l’infection causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Avec l’apparition de complications, le tableau clinique devient plus spécifique; comme l’indique l’ISS, en effet, « œdème de la face et du cou, difficultés respiratoires, épanchement pleural et péricardique, protéinurie (forte concentration de protéines dans les urines NDR), encéphalopathie, saignement des muqueuses », comme du nez ou des gencives, émergent. Une hypotension et un choc peuvent également survenir. Les étourdissements, les acouphènes et la perte auditive, qui peuvent devenir permanents chez les patients présentant une infection plus grave, sont également signalés dans les manuels MSD à l’intention des professionnels de la santé. La fièvre de Lassa peut être bénigne ou même asymptomatique chez 80 % des personnes infectées, tandis que les 20 % restants développent une maladie multisystémique sévère. L’ISS précise que le taux de mortalité global n’est que de 1%, mais monte à 20% pour les cas non traités. La mortalité est beaucoup plus élevée chez les femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, allant de 50 à 92 %. La guérison ou le décès du patient survient entre 7 et 31 jours.

Comment se transmet la fièvre de Lassa

La fièvre de Lassa est causée par un arénavirus – le virus de Lassa (Lassa mammarenavirus) – qui se transmet à l’homme par contact avec les matières fécales, l’urine, la salive et d’autres excréments de rongeurs. Les principaux réservoirs animaux sont la souris pygmée Mus baoulei, les rats du genre Mastomys (M. natalensis et M. erythroleucus) et Hylomyscus pamfi. Ce sont tous des animaux que l’on peut trouver dans les foyers des pays africains les plus touchés par les épidémies, notamment la Sierra Leone, la Guinée, le Nigéria, le Togo, le Libéria et le Ghana. La transmission peut également se produire entre humains, en entrant en contact avec les fluides corporels d’une personne infectée. « Dans certains cas, après une transmission accidentelle, la transmission interhumaine peut se faire par contact direct avec le sang, les tissus, les sécrétions ou les excrétions des personnes infectées, notamment dans le milieu familial et nosocomial », précise l’ISS. Les manuels MSD indiquent que l’infection interhumaine est courante à l’hôpital en l’absence d’équipements de protection individuelle (EPI), tels que des masques faciaux, des écrans faciaux, des lunettes et des gants, que nous avons appris à bien connaître pendant la pandémie de COVID-19 .

Comment traite-t-on la fièvre de Lassa ?

Le traitement de choix de la fièvre de Lassa repose sur l’antiviral ribavirine, qui est capable de réduire la mortalité s’il est commencé tôt dans l’infection. La létalité peut être décuplée si l’administration commence dans le sixième jour suivant l’infection, indiquent les Manuels MSD. Le traitement consiste en une dose initiale de 30 mg/kg IV (jusqu’à 2 grammes) » suivie de 16 mg/kg IV (maximum 1 g/dose) toutes les 6 heures pendant 4 jours, puis 8 mg/kg IV (maximum 500 mg/dose) dose) toutes les 8 heures pendant 6 jours », précisent les Manuels MSD. Comme pour les autres fièvres hémorragiques, un traitement de soutien est nécessaire pour maintenir le volume (volume sanguin total) et l’équilibre hydroélectrique. « Pour contrôler les saignements, du plasma, des plaquettes, du sang peuvent être administrés », précise l’ISS, ajoutant que des antibiotiques peuvent être utiles pour prévenir les surinfections. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre la fièvre de Lassa.