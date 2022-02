Les biologistes sont surpris par les éponges de mer mangeuses de fossiles dans l’Arctique

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Communication Nature décrit une découverte étonnante faite en 2016 : une espèce de tapis velouté composé d’éponges de mer recouvrant le fond des eaux glaciales de l’océan Arctique central, près du Groenland et du pôle Nord, a survécu pendant des siècles en se nourrissant de fossiles.

Des scientifiques allemands ont découvert un écosystème étonnamment riche et densément peuplé dans les sommets de volcans sous-marins éteints dans les profondeurs de l’Arctique. Celles-ci étaient dominées par des éponges poussant en grand nombre et de taille impressionnante. Crédit : lfred-Wegener-Institut / PS101 AWI OFOS System / Antje Boetius

Comme l’Arctique central est un désert glacial où peu de créatures sont capables de survivre, les chercheurs de l’Institut allemand Alfred Wegener (AWI) ont été impressionnés lorsqu’ils ont vu la communauté d’éponges florissante et délicate au large sous la glace.

Selon l’article scientifique faisant état de la découverte, l’équipe avait positionné son navire à environ 320 km du pôle Nord lorsque la caméra submersible qu’ils remorquaient a repéré un jardin d’éponges duveteuses recouvrant le sommet de plusieurs volcans éteints. Certains d’entre eux s’étendaient sur plus de trois mètres de diamètre, ce qui en fait des géants selon les standards des éponges de haute mer.

La colonie existe depuis environ 300 ans et se nourrit de fossiles de vers

Les éponges marines, dépourvues de tube digestif, dépendent principalement d’une alimentation passive filtrée pour collecter les nutriments de l’eau qui les traverse. Cependant, les courants océaniques dans le centre de l’océan Arctique sont lents et peu de particules tournent dans l’eau.

Des tests de tissus spongieux ont également révélé que la colonie était loin d’être occasionnelle. Leur âge moyen était de 300 ans. Cela a soulevé une question : comment ces simples animaux ont-ils survécu pendant des siècles dans un désert marin ?

« Les éponges de mer sont des animaux très primitifs », explique Teresa Morganti, biologiste à l’Institut Max Planck de microbiologie marine à Brême, en Allemagne. « C’est vraiment intéressant de réfléchir à la façon dont ils pourraient s’adapter à ces conditions environnementales extrêmes. »

Pour comprendre les secrets de la survie des éponges, les chercheurs de l’AWI ont collecté des échantillons d’organismes et de sédiments qui les entouraient, qu’ils ont envoyés à Morganti et ses collègues pour une analyse, qui a révélé que le fond marin n’était pas toujours stérile : les échantillons de sédiments étaient pleins de fossiles. .

Dans le quadrant (a) au bord de la crête plate, une augmentation rapide de la pente est corrélée à une forte diminution de l’abondance des éponges. Des affleurements de sable et de roche sont recouverts par le tapis de vers tubulaires. En (b), sur les pentes les moins profondes des pics de la colonie, le chapeau d’éponge dense est remplacé par des individus occasionnels au sommet du tapis. En (c), nous voyons des touffes denses d’éponges recouvrant les crêtes plates, avec des lacunes occasionnelles visibles dans le chapeau d’éponge piquant. Enfin, dans le quadrant (d), on note qu’au centre peu profond des dorsales plates, les abondances d’éponges dépassent plus de 50 % de la couverture du fond marin. Crédits photos : Système PS101 AWI OFOS

De nombreux fossiles étaient des coquilles creuses de gros vers tubicoles qui s’ancrent au fond de la mer. Il y a des milliers d’années, disent les scientifiques, des gaz se sont échappés des bouches hydrothermales de ces volcans submergés, créant un habitat idéal pour les vers.

Cet écosystème d’infiltration dynamique continue d’influencer la région longtemps après la propagation des volcans, ont conclu les chercheurs. Les échantillons collectés par l’équipe suggèrent que la colonie regorgeait de bactéries, y compris des microbes symbiotiques qui semblaient aider les animaux à acquérir et à traiter les nutriments des restes fossilisés de leurs prédécesseurs. « Une communauté meurt, et il y a un autre organisme – dans ce cas, des éponges – qui ont colonisé cette zone, et ils utilisent l’ancienne communauté non seulement comme substrat, mais aussi comme source de nourriture », explique Morganti.

La découverte ouvre la voie à l’existence d’autres oasis d’éponges de mer dans l’Arctique

Heidi Meyer, une biologiste qui étudie les éponges des grands fonds à l’Université de Bergen en Norvège, a été intriguée par la découverte que ces éponges des grands fonds se nourrissaient de débris fossilisés.

Elle soutient que ce style d’alimentation sans précédent ouvre la possibilité qu’il y ait plus de ces oasis d’éponges à travers l’océan Arctique. « Je crois vraiment qu’il y a plus de zones d’éponge similaires à celle-ci positionnées le long de la crête [vulcânica] », a révélé Meyer, qui n’est pas lié à la nouvelle étude.

Pour Meyer, de telles oasis seraient une bonne nouvelle pour une variété d’autres créatures. Comme les coraux, les éponges sont des ingénieurs écosystémiques efficaces. Au fur et à mesure qu’ils grandissent, ils créent une variété de coins et recoins dans lesquels d’autres animaux peuvent vivre. Les éponges déposent également une surface mate collante dans laquelle les bactéries et les débris peuvent s’installer.

Selon Morganti, cela agit comme un « abreuvoir de matière organique » qui attire d’autres animaux en haute mer. Lorsqu’ils ont étudié les zones d’éponges arctiques, les scientifiques ont également découvert de minuscules crevettes, de minuscules vers et des étoiles de mer. Même des touffes de coraux profonds sont sorties sous les éponges mangeuses de fossiles.

Morganti explique que lorsque les éponges s’appuient sur les ruines de l’ancien écosystème de ventilation, elles créent de nouvelles opportunités écologiques. « Ces champs d’éponges sont des points chauds de la vie dans le désert », ajoute-t-il.

