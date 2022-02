Un procès accuse Neuralink de maltraiter des animaux lors de tests de puces cérébrales

Un procès accuse Neuralink et son partenaire – l’Université de Californie-Davis – de maltraiter les animaux qu’ils utilisent dans leurs tests de puces cérébrales. Selon la documentation, la société dirigée par Elon Musk et la faculté « mutilent » des cerveaux de singes et les « laissent pour morts ».

Neuralink vise à implanter des puces dans le cerveau de patients humains souffrant de troubles moteurs – paraplégiques, tétraplégiques et autres – pour les aider à effectuer des tâches que les personnes à mobilité non réduite effectuent normalement avec leurs seules pensées. La société a testé ses avancées sur des singes, démontrant même un cas où des primates jouaient à des jeux vidéo.

Dans une autre situation qui n’est pas favorable à son image, la société médicale d’Elon Musk – Neuralink – est accusée de maltraiter des animaux dans le cadre de recherches sur des implants cérébraux technologiques (Image : Naresh777/)

Comme tout projet impliquant des tests sur les animaux, il fallait s’attendre à ce que l’entreprise fasse l’objet de critiques. Dans cette affaire, c’est le Comité des médecins pour une médecine responsable (PCRM) qui a intenté l’action, sur la base d’un document qu’ils ont obtenu où, en 60 pages, certaines expériences sont décrites.

Selon le procès, 15 des 23 animaux qui ont subi les expériences sont morts après avoir eu leur cerveau « mutilé ». « L’université a peut-être cédé ses structures financées par l’État à un milliardaire, mais cela ne lui donne pas le droit de se soustraire aux exigences minimales de transparence ou de violer les lois fédérales sur la protection des animaux », déclare l’entité.

Le document cité par l’entité critique le partenariat entre Neuralink et le collège – évalué à quelque chose de proche de 1,4 million de dollars américains (7,29 millions de reais) -, déclarant qu’aucun des primates n’a reçu « de soins vétérinaires », n’a subi de « traumatisme facial ». , convulsions et « infections récurrentes » dans les parties du cerveau où les puces ont été implantées. Certains membres de la presse, qui ont eu accès au dossier, disent que la documentation répertorie un singe « sans doigts ni orteils », et affirme que cela était dû à une automutilation après que l’animal ait subi un traumatisme non précisé.

Le PCRM a déposé une plainte fédérale contre les deux parties, exigeant la publication d’images – photos et vidéos – des expériences, ce que l’université a jusqu’à présent refusé de faire, justifiant que le matériel appartient à Neuralink. En tant qu’entreprise privée, elle n’est pas soumise à une législation obligeant les entités publiques à signaler de telles expériences aux autorités.

Au New York Post, l’université a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que « la recherche sur les animaux est fortement réglementée, et l’Université de Californie-Davis adhère à toutes les lois et réglementations applicables, y compris celles émanant du département américain de l’Agriculture des États-Unis ». L’institution a également indiqué que le contrat avec Neuralink a pris fin en 2020 et n’a pas été renouvelé.

Neuralink n’a pas commenté l’affaire.

