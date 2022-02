Découvrez comment la fusée Super Heavy sera récupérée par SpaceX pour être réutilisée

Comme vous le savez, tout le business model de SpaceX repose sur la réutilisation de ses fusées. Cela s’est avéré viable car les propulseurs continuent d’atterrir en toute sécurité pour être réutilisés à une date ultérieure.

Cependant, plus les fusées sont devenues plus grosses et plus lourdes, plus il leur est difficile d’atterrir directement sur le sol, comme c’est le cas avec le nouveau Super Heavy Booster, conçu pour lancer votre vaisseau spatial Starship en orbite.

Rien qu’en pensant à lui, SpaceX a développé une nouvelle façon de capturer des fusées sans les endommager. Elon Musk, PDG de la société, a partagé une vidéo sur Twitter montrant comment ils ont l’intention de procéder.