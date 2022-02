Bien qu’ici au Brésil la Saint Valentin soit célébrée le 12 juin, dans la plupart des pays du monde, cette date est célébrée le 14 février, jour de la Saint Valentin, aussi appelé Dia do Amor. Et l’équipe du télescope spatial Hubble a joué son rôle dans les célébrations, en publiant une belle image capturée par l’observatoire orbital : deux galaxies spirales déformées se combinant pour former une belle rose cosmique.

Soyez notre Valentine cosmique? 🌹✨ La « rose de l'espace » dans cette image de Hubble est composée de galaxies en interaction, nommées Arp 273. Cette fleur céleste s'épanouit à environ 350 millions d'années-lumière dans la constellation d'Andromède. En savoir plus : https://t.co/FAldFLOZED pic.twitter.com/Otzh2D1q2m – Hubble (@NASAHubble) 14 février 2022 La belle fleur céleste a été capturée par l'instrument Wide Field Camera 3. Connu sous le nom d'Arp 273, le duo fait partie des centaines de galaxies « excentriques » cataloguées par l'astronome Halton Arp dans les années 1960. L'attraction gravitationnelle entre ces deux galaxies a créé leurs distorsions physiques. La rose cosmique capturée par Hubble contient une pépinière d'étoiles Sur l'image, vous pouvez voir que le bras le plus à l'extérieur de la plus grande spirale semble avoir été tiré dans un large anneau autour de la paire de galaxies – une caractéristique que les astronomes voient souvent par paires où une galaxie traverse l'autre. Cependant, l'anneau autour de cette galaxie est décentré, ce qui suggère que la plus petite galaxie a fait une « plongée » infructueuse à travers la plus grande. La rencontre semble également avoir renversé les bras intérieurs de la grande galaxie, rendant le plus petit un peu allongé, avec deux queues étalées à chaque extrémité. Les interactions entre les galaxies semblent avoir déclenché une pouponnière stellaire explosive. En effet, dans la plus grande galaxie, une vague de naissances stellaires est visible le long des bras spiraux extérieurs, où brillent des amas bleu vif de jeunes étoiles. La formation d'étoiles de la plus petite galaxie, en revanche, semble être concentrée dans son noyau brillant. Comme le duo Arp 273, la plupart des galaxies ne vivent pas isolées. Leurs rencontres les unes avec les autres sont une partie influente du processus de croissance des galaxies. En examinant comment elles sont affectées par leurs déplacements gravitationnels, les astronomes peuvent mieux comprendre comment les galaxies se sont développées et comment l'univers a évolué. Mais, explications techniques mises à part, voici le beau cadeau de Hubble pour les couples amoureux en cette Saint-Valentin.