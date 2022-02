Saturne : les vents de haute altitude déclenchent des aurores extraordinaires dans un mécanisme sans précédent

Des scientifiques de l’Université de Leicester au Royaume-Uni ont détecté un mécanisme inédit alimentant d’incroyables aurores planétaires sur Saturne, déclenchées par des vents tourbillonnants dans sa propre atmosphère. Cela fait de la planète la seule à enregistrer le phénomène généré non seulement par sa magnétosphère environnante.

Sur toutes les autres planètes observées, y compris la Terre, les aurores ne sont formées que par de puissants courants circulant dans l’atmosphère à partir de la magnétosphère environnante, entraînés par toute interaction avec des particules chargées du Soleil (comme sur Terre) ou des matériaux volcaniques sortant d’une lune (comme dans Jupiter et Saturne lui-même).

Image infrarouge de Saturne montrant une aurore à son pôle sud, capturée par le vaisseau spatial Cassini. Crédit : NASA, Cassini, équipe Vims, Université d’Arizona, Université de Leicester, JPL, ASI

Cette découverte, publiée dans la revue Lettres de recherche géophysique modifie la compréhension astrophysique des aurores planétaires et répond à l’un des premiers mystères soulevés par le vaisseau spatial Cassini de la NASA, arrivé sur Saturne en 2004 : pourquoi ne mesure-t-on pas facilement la durée d’une journée sur la planète aux anneaux ?

Lorsqu’il est arrivé à Saturne, Cassini a tenté de mesurer le taux de rotation de la planète, qui détermine la durée de sa journée, en suivant les « impulsions » d’émission radio de l’atmosphère.

À la grande surprise des scientifiques du vaisseau spatial, ils ont découvert que le taux semblait avoir changé au cours des deux décennies écoulées depuis que le dernier vaisseau spatial (Voyager 2, également exploité par la NASA) avait dépassé la planète en 1981.

Plusieurs théories ont tenté de comprendre le mécanisme de formation des aurores de Saturne

Nahid Chowdhury, chercheur au doctorat à Leicester, est membre du groupe des sciences planétaires de l’École de physique et d’astronomie et auteur correspondant de l’étude. « Le taux de rotation interne de Saturne doit être constant, mais depuis des décennies, les chercheurs ont montré que de nombreuses propriétés périodiques liées à la planète – les mêmes mesures que nous utilisons sur d’autres planètes pour comprendre le taux de rotation interne, comme l’émission radio – ont tendance à changer. temps », a déclaré Chowdhury, ajoutant qu’en outre, il existe également des caractéristiques périodiques indépendantes observées dans les hémisphères nord et sud qui varient au cours d’une saison sur la planète.

« Notre compréhension de la physique des intérieurs planétaires nous dit que le véritable taux de rotation de la planète ne peut pas changer aussi rapidement, donc quelque chose d’unique et d’étrange doit se produire sur Saturne. »

Selon Chowdhury, plusieurs théories ont circulé depuis l’avènement de la mission Cassini de la NASA, essayant d’expliquer le ou les mécanismes derrière ces périodicités observées. Il dit que cette étude représente la première détection du conducteur fondamental, situé dans la haute atmosphère de la planète, qui génère à la fois les périodicités planétaires observées et les aurores. Cela initiera probablement un réexamen de la façon dont les effets météorologiques atmosphériques locaux sur une planète affectent la création d’aurores non seulement dans notre propre système solaire, mais aussi plus loin », a déclaré Chowdhury.

Les scientifiques de Leicester ont été soutenus par des astronomes du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et des universités du Wisconsin-Madison, de Boston et de Lancaster, ainsi que de l’Imperial College de Londres, pour résoudre ce problème vieux de plusieurs décennies. question.

Ils ont mesuré les émissions infrarouges de la haute atmosphère de Saturne à l’aide de l’observatoire Keck à Hawaï et ont cartographié les flux variables de l’ionosphère de la planète, bien en dessous de la magnétosphère, au cours d’un mois en 2017.

Cette carte a montré qu’une proportion importante des aurores de la planète sont générées par la rotation des conditions météorologiques dans son atmosphère et sont responsables du taux de rotation variable observé sur la planète. Les chercheurs pensent que le système est entraîné par l’énergie de la thermosphère de la géante gazeuse, avec des vents dans l’ionosphère observés entre 0,3 et 3,0 kilomètres par seconde.

Planète aux aurores boréales aux anneaux

« L’Université de Leicester a longtemps été impliquée dans la mesure des effets de cette nouvelle découverte – nous avons observé comment les aurores pulsantes et les lignes de champ magnétique oscillantes s’étendant dans l’espace mettent en évidence un taux de rotation apparemment changeant », a déclaré Tom Stallard, professeur agrégé de sciences planétaires. Astronomie à l’Université de Leicester. « Pendant deux décennies, nos chercheurs, ainsi que la communauté scientifique au sens large, ont spéculé sur ce qui pourrait être à l’origine de ces étranges périodicités. »

Stallard dit qu’au fil des ans, « des réunions scientifiques ont eu des discussions sur la question de savoir si la lune volcanique Encelade pourrait en être la cause, ou des interactions avec l’atmosphère épaisse de la lune Titan, ou peut-être des interactions avec les anneaux brillants de Saturne ».

Cependant, a-t-il dit, récemment, de nombreux chercheurs se sont concentrés sur la possibilité que ce soit la haute atmosphère de Saturne qui soit à l’origine de cette variabilité. « Cette recherche d’un nouveau type d’aurore remonte à certaines des premières théories sur les aurores terrestres. Nous savons maintenant que les aurores sur Terre sont alimentées par des interactions avec le flux de particules chargées expulsées du Soleil. Mais j’aime que le nom Aurora Borealis provienne de « L’aube du vent du nord ». Ces observations ont révélé que Saturne possède une véritable aurore boréale – la première aurore poussée par le vent dans l’atmosphère d’une planète. »

Les chercheurs de Leicester sont membres de la mission Juno, composée d’une équipe mondiale d’astronomes observant Jupiter, l’énorme voisin de Saturne, et dirigent les observations des planètes extérieures du système solaire à partir du télescope spatial James Webb récemment lancé. Leicester joue également un rôle de premier plan dans la science et l’instrumentation sur l’explorateur Jupiter Icy Moons (JUICE) de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le lancement est prévu fin 2022.

