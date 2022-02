La recherche découvre un type « très rare » d’étoile binaire

Une équipe d’astronomes de l’Evolutionary Studies Initiative a identifié un « type très rare » d’étoile binaire – en fait deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre – extrêmement pulsante, avec une capacité magnétique élevée et dont l’orientation fait que l’une se chevauche l’autre, dans une perspective de vue terrestre .

Pour cela, un nouveau modèle analytique a été généré en concentrant toutes les mesures précédentes en un seul endroit, élargissant considérablement la capacité des astronomes à observer et analyser les exoplanètes et, bien sûr, les étoiles lointaines.

Lire aussi

Les systèmes stellaires binaires – en fait deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre – présentent des comportements rares par défaut : l’étude a cependant identifié un système hybride encore plus rare (Image : Tomasz Adamski/)

« Pouvoir combiner toutes les différentes mesures et évaluations disponibles en une seule analyse cohérente était certainement essentiel pour que nous puissions déchiffrer les caractéristiques inhabituelles de ce système stellaire », a déclaré Keivan Stassun, auteur principal de l’initiative, auteur principal de l’étude et professeur d’astronomie et de physique.

Selon l’expert, ce type d’étoile binaire est si rare que personne ne l’a vu jusqu’à aujourd’hui et personne ne penserait même à le chercher.

Ce sont les caractéristiques inhabituelles qui en font une découverte très intéressante : l’orientation « éclipsée » des étoiles du système permet aux chercheurs de calculer leurs masses et leurs luminosités.

De plus, le fait que ce système d’étoiles binaires est extrêmement pulsant – ce qui modifie sa luminosité et sa taille – permet aux astronomes d’identifier les processus qui s’y déroulent. Bien sûr, les étoiles pulsantes ne sont pas nouvelles, mais dans le cas des systèmes binaires, seuls deux types ont été identifiés, mutuellement exclusifs : là où l’un se produit, l’autre n’existe pas.

La nouvelle découverte, cependant, a des caractéristiques des deux. « L’un ou l’autre des deux modèles de pulsation est, en soi, rare. Une étoile binaire qui présente un comportement hybride entre les deux est alors encore plus inhabituelle », a déclaré Stassun, soulignant également une autre curiosité – le champ magnétique puissant qui est inhabituel pour ce type d’étoile.

« La découverte d’une étoile binaire aussi rare et éclipsée offre un terrain d’essai fantastique pour comprendre comment les systèmes binaires ont évolué au fil du temps », a déclaré Dax Feliz, un étudiant diplômé sous la tutelle de Stassun et co-auteur de l’article. « Alors que la mission TESS continue d’observer de grandes parties du ciel, des systèmes stellaires comme celui-ci [que foi batizado ‘HD 149834’]qui sont situés dans de plus grands groupes stellaires, pourraient nous aider à élargir notre compréhension de l’évolution des étoiles.

Les détails de l’étude ont été publiés dans le Journal astrophysique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !