Des scientifiques créent des poissons robots à partir de cellules cardiaques humaines

Inspirés du poisson zèbre, les minuscules biohybrides sont construits à partir de papier, de plastique, de gélatine et de deux bandes de cellules musculaires cardiaques vivantes. Une bande court le long du côté gauche du corps du robot, l’autre le long du côté droit.

Lorsque les cellules musculaires d’un côté se contractent, la queue se déplace dans cette direction, propulsant le poisson dans l’eau. Le mouvement provoque également l’étirement de la bande de cellules musculaires du côté opposé. Cet étirement, à son tour, produit un signal qui provoque la contraction des cellules, ce qui continue le mouvement de nage. « Une fois que ce cycle a commencé, ces choses commencent à être motorisées », explique Parker, expliquant que les poissons sont équipés d’un ensemble spécial de cellules qui démarrent le cycle d’étirement et de contraction.

Ce poisson synthétique est alimenté par des cellules cardiaques humaines. Les scientifiques disent qu’ils pourraient aider à ouvrir la voie à la construction de cœurs de remplacement à partir de tissus humains. Image: Michael Rosnach, Keel Yong Lee, Sung-Jin Park, Kevin Kit Parker



L’équipe, qui comprend également les scientifiques Keel Yong Lee de Harvard et Sung-Jin Park d’Emory, a testé certains des premiers échantillons en activant artificiellement les cellules musculaires. Ils ont mis les poissons restants dans un incubateur et les ont oubliés pendant quelques semaines.

Lorsqu’ils ont finalement ouvert l’écloserie, « tous les poissons nageaient seuls », explique Park. Les poissons ont continué à nager pendant plus de trois mois, soutenus par des nutriments ajoutés au liquide qui les entourait. Selon Park, quand est venu le temps de sacrifier les petits nageurs, les scientifiques ont été attristés. « Nous avons une sorte d’attachement émotionnel au poisson. »

Les cellules cardiaques humaines ne se régénèrent pas naturellement

« Une fois que vous êtes née, environ deux jours après avoir quitté l’utérus, le nombre de cellules musculaires cardiaques que vous avez est tout ce que vous aurez pour le reste de votre vie », explique Parker. Ainsi, les scientifiques ont vu dans les poissons robotisés une opportunité de résoudre ce problème en cas de cellules endommagées.

« Nous avons choisi de tester leurs cellules cardiaques cultivées en laboratoire sur des poissons robots en raison des similitudes entre la nage et l’action de pompage d’un cœur », explique Parker. « D’une certaine manière, un poisson est une pompe, mais au lieu de pomper le sang à travers le corps, il se pompe lui-même dans l’eau. »

En 2016, le laboratoire de Parker a construit une raie alimentée par des cellules cardiaques de rongeurs. Ils ont utilisé la lumière pour contrôler les cellules de manière à faire onduler les ailerons du robot, le propulsant dans l’eau.

Cette fois, son équipe a utilisé la technologie des cellules souches pour transformer les cellules de la peau humaine en muscle cardiaque. « La chose vraiment intéressante à propos de ces poissons, à laquelle nous ne nous attendions pas, c’est combien de temps ils nageraient et à quelle vitesse ils nageraient », explique Parker.

Selon le scientifique, les cellules cardiaques restent en bonne santé en se reconstruisant constamment, un processus qui prend environ 20 jours. « Comme le poisson a nagé pendant plus de 100 jours, chaque cellule s’est reconstruite environ cinq fois. »

Les cellules musculaires sont également devenues plus fortes avec l’exercice, comme le font les cellules du cœur humain. Cela suggère que les cellules pourraient éventuellement être utilisées pour réparer un cœur malade.

Éthique dans l’utilisation des machines

Pour l’instant, ce type de recherche devrait aider les scientifiques à comprendre le fonctionnement du cœur et à tester des médicaments pour des conditions telles que l’insuffisance cardiaque, explique l’ingénieur en mécanique Ritu Raman. « Vous avez vraiment besoin de savoir à quoi ressemble quelque chose construit dans le contexte natif et comment nous pouvons le recréer en laboratoire aussi fidèlement que possible. »

Raman est chercheur au Massachusetts Institute of Technology, qui a déjà produit des robots à propulsion musculaire squelettique, dont un qui pourrait se remettre d’une blessure. « Ce robot a été endommagé et après quelques jours, il était capable de se déplacer et de marcher comme avant », dit-elle.

Les robots alimentés par des cellules vivantes ont soulevé des questions éthiques quant à savoir si les scientifiques brouillent les frontières entre les machines et les créatures vivantes. « Mais ces lignes sont encore assez claires avec les robots d’aujourd’hui », déclare Raman. « Tout ce qui se fait vraiment, c’est remplacer un moteur ou une autre pièce comme vous le feriez dans une machine », dit-elle.

Elle croit cependant qu’à mesure que les biohybrides deviennent plus sophistiqués, ils pourraient mériter la même considération éthique accordée aux animaux.

