La fusée sur le point de toucher la lune le mois prochain n’est pas un SpaceX Falcon 9

Selon le directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numériquechaque fois qu’un objet artificiel est identifié lors de recherches d’astéroïdes géocroiseurs, les données de ces observations sont envoyées au projet Pluton, qui conserve et partage ces données avec d’autres observatoires pour éviter qu’elles ne soient à nouveau confondues avec des astéroïdes à l’avenir.

Représentation artistique du deuxième étage de la fusée Falcon 9, avec un satellite attaché à la pointe

Image : Space X

L’avis de correction publié par Gray est intervenu après avoir reçu une note de Jon Giorgini, ingénieur au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « Il [Giorgini] a écrit à Gray samedi matin expliquant que la trajectoire du vaisseau spatial DSCOVR ne s’est pas particulièrement rapprochée de la lune, et qu’il serait donc un peu étrange que le deuxième étage s’éloigne suffisamment pour frapper la lune. Ars Technicaqui avait publié l’information pour la première fois il y a trois semaines.

Indépendamment de son histoire d’origine, l’étage de la fusée devrait toujours toucher la face cachée de la lune le 4 mars à 7 h 25 HAE (9 h 25 HAE). L’impact ne sera pas visible depuis la Terre.

« Invité par le courrier électronique de Jon, j’ai fouillé dans mes fichiers de courrier électronique pour me rappeler pourquoi j’avais initialement identifié l’objet comme étant l’étape DSCOVR en premier lieu, il y a sept ans. Je l’ai fait en toute confiance que cela prouverait que l’objet était, en fait, la deuxième étape de DSCOVR », a écrit Gray dans sa mise à jour.

Il utilisait les données du Catalina Sky Survey, qui suit souvent des objets géocroiseurs pour évaluer les menaces qui pèsent sur la planète. Selon Gray, Catalina a trouvé un objet environ un mois après le lancement de DSCOVR, désigné WE0913A, et d’abord considéré comme un objet naturel.

Le Brésilien a aidé à la découverte

« Peu de temps après, un astronome au Brésil a noté dans un groupe de discussion que l’objet était en orbite autour de la Terre, pas du Soleil, suggérant qu’il pourrait s’agir d’un objet fabriqué par l’homme », a déclaré Gray. Après quelques conversations avec l’astronome, Gray et d’autres chercheurs ont découvert que WE0913A avait dépassé la Lune deux jours après le lancement de DSCOVR.

« Moi et d’autres en sommes venus à accepter l’identification avec le deuxième étage (du Falcon 9) comme correcte. L’objet avait la luminosité que nous attendions, et était apparu à l’heure prévue et se déplaçait sur une orbite raisonnable », a poursuivi Gray, notant que la preuve était « circonstancielle » plutôt qu’entièrement concluante.

« Avec le recul, j’aurais dû remarquer des choses étranges sur l’orbite de WE0913A », admet l’astronome. « En supposant qu’il n’y ait pas eu de manœuvres, cela aurait été une orbite plutôt étrange autour de la Terre avant le vol lunaire. À son point culminant, il serait proche de l’orbite de la Lune ; à son plus bas (périgée), environ un tiers de cette distance. Je m’attendrais à ce que le périgée soit proche de la surface de la Terre. Le périgée semblait assez élevé.

Au début, Gray pensait que ces variations pourraient être dues à des fuites de carburant restantes, ce qui est très courant dans les premiers stades de la fusée. Ainsi, un tel changement dans la trajectoire de la fusée de SpaceX aurait nécessité une quantité inhabituelle de carburant, bien que cela aurait toujours été possible.