La pandémie nous a appris qu’il ne faut pas aller travailler avec la grippe, n’oublions pas que

Même si c’était profondément faux, aller travailler avec la grippe était courant avant la pandémie de COVID. Ne commettons plus cette erreur.

La pandémie de COVID-19 a eu – et a toujours – un impact sanitaire, social et économique catastrophique, qui a été comparé à plusieurs reprises à celui d’un conflit mondial majeur. Au cours des deux dernières années, pleines de souffrances, de chagrins, de sacrifices et de limitations (consciencieuses) des libertés individuelles pour un plus grand bien, il a souvent été dit que « nous en sortirons meilleurs ». Si tel est le cas, nous ne le découvrirons que dans le futur – la pandémie, après tout, est tout sauf terminée – mais une leçon que beaucoup d’entre nous ont certainement apprise : aller travailler avec la grippe est stupide, égoïste et absolument faux, malgré la vision déformée du bourreau de travail occidental nous incite à agir différemment. « Qu’il n’y aura jamais un peu de fièvre et quelques toux, juste du paracétamol et c’est parti », pensait-on jusqu’à il y a quelques années, en excluant les autres de l’équation.

Mais si par le passé c’était très ennuyeux d’avoir quelqu’un à côté de soi avec des symptômes grippaux évidents, aujourd’hui nous trouverions cela fermement inacceptable et complètement insupportable. Nous avons appris les règles de distanciation physique/sociale, l’importance d’utiliser le masque pour réduire le risque de contaminer les autres et/ou d’être infecté et celle d’une hygiène des mains constante et minutieuse ; un précieux bagage d’expérience qui nous aidera à l’avenir à nous défendre même contre les pathologies courantes mais à ne pas sous-estimer comme la grippe. Rien qu’en Italie, il y a environ 8 000 victimes par an associées à la grippe et à ses complications, comme l’a rapporté l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Combien de personnes auraient pu être sauvées si les personnes infectées étaient restées à la maison au lieu d’aller travailler de toute façon, encombrant les tramways, les bus et les métros avec une thérapie symptomatique ? Combien de morts auraient pu être évités si, dans des situations à risque, en plein hiver, nous avions tous été habitués à porter des masques ?

L’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) était une nouveauté surtout pour nous occidentaux, mais dans les pays de l’Est c’est une pratique depuis très longtemps. Non seulement pour se protéger du smog ou de tout agent pathogène en circulation, mais par simple respect des autres. Même la transmission d’un rhume très courant est considérée comme un manque de respect impardonnable envers la communauté, c’est pourquoi les masques sont utilisés couramment et rapidement au Japon. C’est peut-être aussi pour cette raison que le virus, bien qu’apparu précisément en Asie, a fait beaucoup moins de dégâts à l’Est qu’à l’Ouest. Chez nous, il y a toujours eu une attitude différente, comme l’explique une éclairante série de «tweets» sur Twitter du professeur Giorgio Gilestro, neurobiologiste expert en sommeil et comportement à l’Imperial College de Londres. «La société précovid avait normalisé les contacts humains présentant des symptômes de grippe. Nous nous sommes tout de même mis au travail, aidés par un peu d’acétaminophène si nécessaire. Pour certains, il s’agissait d’un enjeu économique incontournable, et non d’un choix personnel. Pour d’autres non », a souligné le scientifique.

Malgré la leçon enseignée par la pandémie, il semble que pour certains ce « bourreau de travail improductif, voire contre-productif » – comme le définit Gilestro – fait partie d’une normalité que nous continuons à regretter. Le scientifique ne comprend pas le fait qu’on soit pointé du doigt négativement si l’on continue à porter le masque malgré la déchéance des obligations (au moins au Royaume-Uni), comme si on continuait à se protéger et à protéger les gens autour à un moment où le SRAS- Le CoV-2 est toujours présent ainsi qu’un comportement déplorable.

« Stigmatiser ceux qui décident spontanément de porter un masque pendant les mois d’hiver en les définissant comme des esclaves, des Béotiens ou des troupeaux devient un geste très inintelligent de ce point de vue », conclut Gilestro, soulignant l’importance de saisir cette opportunité significative – « une devoir moral » – lié à l’expérience de la pandémie. Après tout, les agents pathogènes respiratoires profitent du froid pour des raisons comportementales (par exemple, plus de temps passé à l’intérieur et entassés) et physiologiques. Même si l’agent pathogène pandémique devait disparaître complètement, oublier la leçon de ces deux années sur la façon de se défendre (et de défendre les autres) des maladies infectieuses comme la grippe serait une véritable défaite pour tous. Et, bien sûr, nous n’aurions pas pu faire mieux.