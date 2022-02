Elon Musk ne propose aucune date, mais est « confiant » que Starship sera lancé en 2022

La présentation de SpaceX pour les mises à jour du vaisseau spatial orbital Starship et de son propulseur, la fusée Super Heavy, n’a pas encore donné de date définitive pour son lancement. Cependant, le PDG de la société, Elon Musk, semble croire que Starship prendra son envol en 2022.

SpaceX a présenté une série d’actualités sur le projet lors d’une présentation à son siège social, situé à Boca Chica, dans le sud du Texas. L’épisode regorgeait de détails que l’on connaissait déjà, pour la plupart : le vaisseau et la fusée constituent la plus grande rampe de lancement jamais créée (120 m de haut), le premier étage sera noir contrairement à l’argenté des étages ultérieurs et comment Starship peut être utilisé pour transporter des marchandises et des astronautes lors de missions interplanétaires.

SpaceX espère lancer le Starship plus tard cette année, mais ne s’est pas engagé sur une date définitive (Image : SpaceX/Handout)

Musk a également souligné que SpaceX pourrait déplacer le lancement du vaisseau spatial en Floride si les agences gouvernementales – dans ce cas, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis – n’approuvent pas ou ne retardent pas l’examen des exigences réglementaires qui autorisent les vols de ce type.

Cependant, nous n’avons pas encore de date.

« Je ressens, en ce moment, une grande confiance dans le fait que nous allons nous mettre en orbite plus tard cette année », a déclaré Musk lors de la présentation. Après avoir récapitulé certaines informations déjà connues, le PDG de SpaceX a poursuivi en reparlant de son désir de coloniser Mars, comme une sorte de « police d’assurance » au cas où une catastrophe surviendrait sur Terre.

« Ça va être très serré, dangereux, difficile, ça va demander beaucoup de travail, tu pourrais mourir », a déclaré Musk en riant de sa propre blague (du moins, espérons-le). Le milliardaire a également montré des illustrations montrant la méthode de ravitaillement en carburant des vaisseaux Starship (en bref : un deuxième Starship plein de carburant sera envoyé à un autre Starship, celui-ci, dans l’espace).

Selon les spécifications techniques, Starship sera équipé d’environ 36 moteurs de propulsion Raptor – trois sur le navire et 33 sur le Super Heavy. Les derniers modèles, a promis Musk, ont une plus grande capacité et une conception plus optimisée pour offrir des performances proches de ce que veut SpaceX.

Toujours sur les Raptors, Musk a déclaré qu’un goulot d’étranglement dans la production de masse des propulseurs devrait être résolu dans les semaines à venir, et en mars, il pense qu’il est « probable » que SpaceX puisse livrer un propulseur par jour depuis son usine.

Enfin, Musk a déclaré qu’à terme, un lancement de Starship devrait coûter « aussi peu que 10 millions de dollars » – un prix que les experts considèrent assez bas, et avec le potentiel de rendre la proposition de vol attractive pour les publicités dans l’espace.

