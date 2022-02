Polaris : le milliardaire qui a parrainé la mission Inspiration4 annonce un programme d’espace privé

Le milliardaire américain Jared Isaacman, qui a parrainé Inspiration4, la première mission orbitale habitée réalisée par le secteur privé, veut retourner dans l’espace. Et pas seulement pour quelques « voyages » supplémentaires autour de la Terre : ce lundi (14), il a annoncé ce qui est, en pratique, le premier programme spatial privé, baptisé Polaris.

Composé de trois missions, le programme vise à «faire progresser rapidement les capacités de vol spatial de l’humanité, et continuer à collecter des fonds et à donner de la visibilité à des causes importantes sur Terre.

La première mission, qui devrait décoller « pas avant le quatrième trimestre 2022 », s’appellera Polaris Dawn (quelque chose comme « Polaris Dawn »). Elle volera « plus haut » que n’importe quelle capsule Dragon à ce jour, traversant même des parties de la « ceinture de Van Allen », une zone de rayonnement spatial plus intense qui fait le tour de notre planète et commence à 640 km d’altitude.