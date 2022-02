La fusée qui s’écrasera sur la Lune le 4 mars n’est pas de SpaceX : c’est ça

Le 4 mars, une fusée s’écrasera sur la face cachée de la lune, mais ce n’est pas un SpaceX Falcon 9 comme on le croyait auparavant. Voici ce que c’est.

Crédit : SpaceX

Ces derniers jours, l’astronome Bill Gray, spécialiste des débris spatiaux, a annoncé que le deuxième étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 – la société aérospatiale privée d’Elon Musk – s’écraserait le 4 mars contre la face cachée de la Lune. Cependant, les choses ne se passeront pas comme ça. Ou plutôt, pas parfaitement. Un objet spatial, en effet, s’écrasera certainement sur la Lune, puisque les calculs de sa trajectoire sont absolument corrects ; mais il ne fera pas partie d’une fusée SpaceX, mais – avec une forte probabilité – d’une fusée chinoise Longue Marche 3C, qui a disparu des radars en 2014.

L’erreur a été admise par le Dr Gray lui-même, dans une déclaration publiée sur projectpluto.com, le portail dédié au programme de recherche homonyme qui étudie les trajectoires d’objets naturels (tels que les astéroïdes NEO) et artificiels (tels que les satellites et les composants). de fusées) en orbite autour de la Terre. Tout a commencé avec la propagation virale de la nouvelle du crash de la fusée SpaceX contre la surface lunaire. Un article consacré à la question est en effet passé sous les yeux du Dr Jon Giorgini du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a découvert quelque chose d’anormal dans les calculs présentés par Gray. Voyons quoi.

La fusée SpaceX initialement identifiée comme responsable de l’impact avec la Lune est la Falcon 9 qui est partie le 11 février 2015 pour la mission Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), gérée par l’agence fédérale américaine NOAA. Le lancement réussi a mis un satellite en orbite pour observer la météo spatiale. Comme prévu, le deuxième étage de la fusée a été abandonné dans l’espace pour une désorbitation et une destruction ultérieures dans l’atmosphère terrestre. Lors d’une analyse de « débris spatiaux » effectuée peu de temps après le lancement, un objet – répertorié avec le code WE0913A – a été identifié qui avait dépassé la Lune deux jours après le décollage de la fusée SpaceX. Pour le Dr Gray cet objet était bien le deuxième étage du Falcon 9 et il l’a donc classé sur les listes. C’est ce détail qui a rendu le Dr Giorgini méfiant : analysant la trajectoire de la mission DSCOVR, en effet, il a déterminé que l’orbite ne se serait pas approchée de la Lune. Alors, comment un morceau de Falcon 9 allait-il être au-delà de la lune deux jours seulement après le décollage ? Giorgini décida d’avertir le docteur Gray, qui refit tous ses calculs ; il est donc arrivé à la conclusion que WE0913A n’était pas du tout la fusée de SpaceX.

« Avec le recul, j’aurais dû remarquer des choses étranges dans l’orbite de WE0913A. En supposant qu’il n’y ait pas eu de manœuvres, il se serait retrouvé dans une orbite quelque peu étrange autour de la Terre avant le survol lunaire. A son point culminant, il serait proche de l’orbite de la Lune ; à son point le plus bas (périgée), environ un tiers de cette distance. Je me serais attendu à ce que le périgée soit proche de la surface de la terre. Le périgée semblait assez élevé », expliquait le Dr Gray dans son article. Remontant les calculs, il a ainsi découvert que la trajectoire de WE0913A correspondait parfaitement à celle d’une fusée chinoise Longue Marche 3C, utilisée dans la mission Chang’e 5-T1 envoyée droit sur la Lune. Le lancement a eu lieu le 23 octobre 2014 et depuis, l’étage d’appoint a « disparu » des radars. Le Dr Gray n’a pas de confirmation à 100% que l’objet qui s’écrasera sur la Lune le vendredi 4 mars (à 13h25 CET) est la fusée chinoise, mais il pense que c’est hautement probable.