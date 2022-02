Des preuves dans les grottes indiquent que l’homme moderne et l’homme de Néandertal ont coexisté plus longtemps qu’on ne le pensait

L’homme moderne est peut-être arrivé en Europe beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait, notamment en coexistant avec les Néandertaliens (Homo neandertalensis) de l’époque, d’après des preuves trouvées dans la Grotte de Mandrin, une grotte et un site archéologique en France.

Avant la nouvelle étude, publiée dans Avancées scientifiqueson croyait que les deux espèces se sont rencontrées il y a seulement 46 000 ans en Bulgarie.

Une série d’artefacts trouvés dans une grotte française suggère une coexistence entre l’homme moderne et les Néandertaliens bien plus tôt qu’on ne le pensait (Image : Ludovic Slimak et al/Reproduction)

« Ces découvertes offrent des preuves archéologiques que ces cousins ​​​​humains ont pu coexister dans cette même région européenne au même moment », a déclaré l’équipe de recherche américano-européenne dans un communiqué. Certains des vestiges identifiés remontent à 54 000 ans, soit près de 10 000 ans avant les rencontres bulgares susmentionnées.

« Cela approfondit considérablement l’ère où les humains modernes ont colonisé l’Europe », a déclaré Michael Petraglia, expert en préhistoire humaine à l’Institut Max Planck en Allemagne. Petraglia n’est pas impliqué dans l’étude.

Les chercheurs disent qu’ils ont passé environ 30 ans à fouiller dans tous les coins de la grotte, après avoir trouvé des instruments qu’ils ne pouvaient même pas déterminer comme étant des Néandertaliens (Homo neandertalensis) ni des hommes modernes. Parmi les artefacts retrouvés, on trouve même quelques astuces utilisées par Homo sapiens – nos parents les plus proches – à couper et à déchirer, comme s’il s’agissait de lances.

Des outils similaires ont été vus au Liban, à plus de 3 000 km de là, ce qui suggère que des humains plus modernes avec une culture nomade ont parcouru la région méditerranéenne.

Les chercheurs n’ont identifié aucune sorte d’interaction culturelle directe entre les deux espèces d’hommes, mais la recherche indique un « échange rapide d’occupants » de la grotte en question. En d’autres termes, lorsque les Néandertaliens sont partis, il n’a pas fallu longtemps avant que les humains modernes n’arrivent. En extrapolant les coïncidences, il est possible, selon l’étude, qu’une rencontre ait eu lieu.

L’étude va maintenant servir de base à d’autres chercheurs pour analyser la région, considérée comme un pôle migratoire dans la préhistoire humaine, afin de trouver d’autres informations sur les deux groupes.

