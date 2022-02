Trois cas de fièvre de Lassa au Royaume-Uni, un patient décédé : qu’est-ce que c’est et comment il se transmet

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a annoncé trois cas de fièvre de Lassa, une maladie infectieuse transmise par des souris. Un patient est décédé.

Au Royaume-Uni, il y a eu trois cas de fièvre de Lassa, une maladie infectieuse potentiellement mortelle causée par un arénavirus, le virus de Lassa (Lassa mammarenavirus) ou LASV. La maladie se transmet par contact avec des objets contaminés par des excréments et de l’urine de rongeurs positifs, ainsi qu’avec les fluides corporels de personnes infectées. L’un des trois patients identifiés au Royaume-Uni est décédé, un autre est en soins spécialisés au Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, tandis que le troisième est guéri. Les trois cas sont liés à un récent voyage en Afrique de l’Ouest, où la maladie est endémique.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé les cas de fièvre de Lassa, qui est actuellement en train de suivre toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec les positifs. L’agence confirme que les risques pour le public sont faibles, précisément compte tenu du mode de transmission de l’infection. En effet, il ne s’agit pas d’un pathogène respiratoire qui se transmet par voie aérienne, comme le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19. Comme l’indiquent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, les trois principaux réservoirs de la fièvre de Lassa sont les rats Mastomys natalensis, Mastomys erythroleucus et Hylomyscus pamfi, en plus de la souris pygmée Mus baoulei. Ces espèces vivent régulièrement dans des maisons en Afrique de l’Ouest, où des épidémies se produisent régulièrement. Au Nigeria, début 2020, il y a eu une trentaine de décès dus à une épidémie. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis indiquent que le nombre d’infections dans cette partie de l’Afrique se situe entre 100 000 et 300 000 chaque année. 5 mille victimes. Des cas sporadiques sont également enregistrés aux États-Unis, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni, où les derniers cas ont été enregistrés en 2009.

La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique avec une période d’incubation comprise entre 5 et 16 jours. Comme l’indiquent les manuels MSD, dans 80 % des cas, l’infection par le virus Lassa provoque des infections bénignes, mais dans les 20 % restants, des « maladies multisystémiques graves » sont déclenchées. Les symptômes comprennent une fièvre progressive, de la fatigue, un malaise général et divers troubles gastro-intestinaux, tels que nausées, vomissements et diarrhée. Des saignements des gencives et du nez, des acouphènes, de la toux, des maux de gorge, des étourdissements et une perte auditive, qui dans certains cas sont permanentes, peuvent survenir. Les complications comprennent le choc, les convulsions et le délire. Le taux de mortalité se situe entre 16 et 45 % chez les patients qui développent une maladie multisystémique sévère, mais il est beaucoup plus élevé chez les femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, jusqu’à 92 %. Le risque d’avortement est également très élevé. Comme le précisent les Manuels MSD, le traitement repose sur la rivabirine et les thérapies de soutien. À ce jour, il n’existe aucun vaccin pour prévenir l’infection.