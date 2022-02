L’astéroïde Ryugu est « couvert de roches aplaties et allongées », selon une étude

Des scientifiques de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et de l’Université de Tokyo ont terminé l’analyse d’échantillons de l’astéroïde Ryugu, positionnant les détails de la roche spatiale dans une étude publiée dans la revue scientifique la science.

Selon l’évaluation faite par l’auteur Shogo Tachibana, un chimiste spécialisé dans les artefacts spatiaux à l’université, l’astéroïde Ryugu regorge de « roches aplaties et allongées », partageant avec Space.com la « nervosité » de manipuler les échantillons avec soin. .

« Nous avons eu beaucoup de moments de ‘vous mettre sur les nerfs’… Récupération de capsule en toute sécurité [contendo as amostras] et la préparation rapide et correcte du conteneur et de la chambre de confinement étaient les plus effrayantes pour moi. Nous avons dû ouvrir le conteneur et retirer les particules dès que possible », a déclaré Tachibana.

Le processus de collecte a été l’un des plus ingénieux : la sonde Hayabusa-2 a quitté la Terre en 2014, arrivant sur l’astéroïde en 2018 (et produisant la vidéo ci-dessus, l’une des plus mémorables de la recherche d’objets spatiaux, soit dit en passant). Une fois positionné sur le rocher, le vaisseau spatial a collecté l’équivalent de 5,4 grammes (g) d’échantillons de gravier et de sol, le plaçant dans un conteneur qui a été envoyé sur Terre, arrivant ici en 2020 et tombant dans l’océan.

« Nous nous sommes concentrés sur la comparaison des graviers observés par la sonde [em vídeo] et les échantillons envoyés par celui-ci, afin d’évaluer la représentativité des grains collectés dans une zone limitée de l’astéroïde », a déclaré Tachibana. « Les échantillons représentent bien les particules de surface de l’astéroïde Ryugu d’un point de vue morphologique. Cette morphologie – correspondant probablement à des morceaux cassés de roches plus grosses – semble assez caractéristique des galets peu profonds, et nous les avons maintenant entre les mains.

La mission Hayabusa-2 ne renverra plus d’échantillons d’astéroïdes, mais cela ne signifie pas qu’elle est terminée. Depuis son départ de l’astéroïde Ryugu, elle s’est lancée dans un long voyage qui la verra passer à proximité de l’astéroïde 2001 CC21 à la mi-2026, collectant des données d’observation. Puis, il fera de même avec l’astéroïde 1998 KY26, en 2031.

