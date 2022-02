Même les smartphones ont « entendu » l’explosion du volcan Tonga

L’explosion du volcan à Hunga Tonga-Hunga-Ha’apai le 15 janvier a vu sa vibration sonore captée même par des smartphones à des milliers de kilomètres (km) de Tonga, un royaume polynésien dans l’océan Pacifique Sud. Le déplacement d’air a été le plus puissant jamais produit par une éruption depuis l’explosion du Krakatoa, en Indonésie, en 1883.

L’Université d’Hawaï-Manōa qui confirme l’information, après avoir utilisé plusieurs capteurs de pression hypersensibles, mais aussi une série de capteurs communs aux smartphones – comme les micros intégrés et les capteurs de barométrie (présents dans les modèles plus moyens, comme le TCL 30 V 5G). ; même les plus haut de gammecomme le Xiaomi 12 Pro) -, pour capturer ce que l’on appelle les « infrasons », c’est-à-dire les sons atmosphériques inaudibles à l’oreille humaine, produits par des événements naturels extrêmes tels que des impacts d’astéroïdes ou, ô surprise, des explosions d’un volcan.

L’explosion du volcan aux Tonga a été capturée par des satellites dans l’espace (Image : NOAA/Reproduction)

Jusqu’à l’explosion aux Tonga, la plus grande production d’infrasons de l’histoire s’est produite en 2013, avec l’impact d’un météore à Tcheliabinsk, en Russie. À l’époque, l’explosion de la roche spatiale qui tombait équivalait à 500 kilotonnes de trinitrotoluène (TNT). Les experts estiment qu’aux Tonga, ce nombre se situait entre 5 000 kilotonnes et 30 000 kilotonnes (1 000 kilotonnes = 1 mégatonne).

La puissance était telle que l’île de Hunga Tonga-Hunga-Ha’apai a été presque rayée de la carte.

« Les smartphones et les réseaux traditionnels ont capturé des mesures uniques et extraordinaires d’infrasons à Hawaï, directement à partir de l’éruption des Tonga », a déclaré Milton Garces, chercheur en planétologie à l’université. « Non seulement les téléphones portables ont identifié l’arrivée directe [da onda de som]mais ils ont également capté le transit de l’onde aérienne qui a fait le tour de la planète.

Et quand on parle de la plupart des modèles de smartphones, on envisage vraiment « la majorité » : les appareils d’il y a cinq ans (iPhone X) et encore plus récents comme le Pixel 5 (septembre 2020) ont pris le relais.