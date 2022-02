Catalogue avec 24 millions d’étoiles et révèle l’histoire chimique de la Voie lactée

Une équipe internationale de chercheurs, dont l’Université de Notre Dame, en France ; et des collaborateurs en Chine et en Australie, ont publié un nouveau catalogue d’échantillons avec plus de 24 millions d’étoiles à l’étude – le matériau peut être utilisé comme base pour la recherche de l’histoire chimique de la Voie lactée, une étape importante vers la compréhension de la formation de corps tels que étoiles et planètes dans notre « voisinage » dans l’espace.

L’étude marque une avancée notable pour le domaine connu sous le nom « d’archéologie galactique » car elle utilise une nouvelle méthode qui mesure la lumière de chaque étoile pour évaluer l’abondance de métaux lourds tels que le fer, ainsi que leurs distances, mouvements et âges.

Lire aussi

En utilisant une nouvelle méthode pour déterminer l’histoire chimique des anciennes étoiles de la Voie lactée, les chercheurs de Notre-Dame nous rapprochent de la compréhension de l’histoire de notre galaxie depuis sa naissance.

Traditionnellement, le moyen le plus courant d’effectuer ce type de calcul était l’analyse des «spectres» à basse et moyenne résolution au sein d’un échantillon d’étoiles. Une telle méthode, cependant, est incroyablement chronophage et méthodique, et une erreur au milieu du processus la fait recommencer depuis le début.

« Les abondances élémentaires d’étoiles individuelles peuvent être attribuées à l’enrichissement chimique de la Voie lactée, depuis le moment où elle a commencé à former des étoiles, peu de temps après le Big Bang, jusqu’à l’heure actuelle », a déclaré Timothy Beers, professeur de physique à l’Université de Notre Dame et co-auteur de l’étude.

« En combinant ces informations avec les distances et les mouvements stellaires, nous avons pu contraindre l’origine des différents composants de la galaxie, tels que les populations de disques et d’anneaux », a-t-il poursuivi. « En ajoutant l’âge estimé [das estrelas]nous mettons une ‘horloge’ sur ce processus, afin qu’une image beaucoup plus complète de celui-ci puisse être déterminée ».

Les nouveaux travaux de Beers pourraient être très utiles dans l’analyse des étoiles pauvres en métaux lourds (il s’intéresse lui-même aux objets contenant 1 % ou moins de la teneur en fer du Soleil). Comme ces corps sont nés au début de l’univers et ont perdu leur contenu métallique au fil des éons, ils peuvent révéler l’origine des éléments du tableau périodique.

La nouvelle étude évalue le nombre de « fossiles » stellaires à 500 000, selon l’expert. Tous les détails peuvent être consultés sur Journal astrophysique.

