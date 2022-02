Votre enfant peut avoir besoin de plus de câlins. Mais il y a de bonnes et de mauvaises façons de leur donner

Le câlin est important pour notre bien-être à chaque étape de la vie, mais chez les enfants, il a un rôle important dans la régulation des émotions, en plus d’être une expression d’affection qui apporte confort et sécurité.

Il y a quelque chose de plus dans l’étreinte. Pour certains, cela peut être juste un geste d’affection, mais pour quelqu’un d’autre, cela peut devenir bien plus, surtout si la personne qui en a besoin est un enfant, peut-être après une journée difficile ou parce qu’il se sent seul et stressé. Les experts le disent, soulignant à quel point le câlin est important à chaque étape de la vie.

« Un bon contact aide à apaiser le système nerveux et joue un rôle important dans la régulation des émotions», a-t-il dit au CNN Lisa Damour, psychologue clinicienne de l’Ohio spécialisée en psychologie de l’enfance et de l’adolescence. Selon Damor, dans une période d’incertitude prolongée comme celle que nous vivons en raison de la pandémie de Covid-19, et la réduction conséquente des contacts entre les personnes pour limiter la transmission virale, même dans la famille, le bon contact physique fait défaut, en partie également en raison des attentes de certains parents quant au comportement de leurs enfants et à leur attitude face à la distanciation sociale.

Les câlins familiaux, expliquent les experts, sont plutôt l’un des meilleurs moyens d’apporter de la sérénité dans la maison. « Certains enfants, cependant, sont plus à l’aise pour rechercher de l’affection, tandis que d’autres recherchent des personnes pour interpréter leurs signaux, tels que la détresse et la frustration. – a expliqué Sheri Madigan, psychologue clinicienne et professeure agrégée de développement de l’enfant à l’Université de Calgary au Canada -. Un ingrédient clé pour que les enfants se sentent en sécurité est de pouvoir capter ces signaux« .

Une façon de commencer à écouter les indices de vos enfants est de simplement poser des questions. « Par exemple, on peut demander aux enfants plus jeunes : « Voulez-vous faire des câlins ? » – dit Damour -. Aux adolescents, surtout s’ils souffrent, je pense par exemple que ce serait bien de dire : ‘Je peux te faire un câlin ?’« .

Mais tout comme les bébés et les adolescents diffèrent dans la façon dont ils communiquent leur besoin d’affection, le type d’affection qu’ils désirent peut également être différent. Par conséquent, leur besoin émotionnel peut être satisfait de plusieurs manières, en faisant de petits gestes comme être ensemble sur le canapé, ou mettre une petite surprise dans un coin de la maison ou dans leur goûter emballé, ou jouer ensemble. En fait, l’une des composantes les plus importantes de la bonne affection physique consiste à s’assurer que ce geste, pas nécessairement le câlin, est ce que l’enfant veut vraiment, sinon ce même geste « ça aura l’effet inverse de ce qu’on voudrait pour le bébé – poursuit Damour -. Au lieu d’être une expression d’affection réconfortante et rassurante, cela devient quelque chose qui génère de l’anxiété« .

Et c’est là qu’intervient la lecture des signaux du bébé. « Si vous sentez que votre enfant est stressé ou bouleversé, il est peut-être temps de construire un vocabulaire émotionnel et d’offrir de l’affection plutôt que de l’imposer. Donc, cela pourrait aussi aider de le regarder dans les yeux et de lui dire simplement : « Hé, comment vas-tu ? » Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?‘ », a ajouté Madigan.

Un autre aspect important est de renforcer l’autonomie corporelle des enfants afin que les câlins deviennent non seulement efficaces et apaisants, mais servent également à encourager leur capacité à « reconnaître l’affection inappropriée et non désirée pour les années à venir – a déclaré Suzanne Barchers, auteur de livres éducatifs pour enfants -. Je pense que c’est une conversation qui devrait avoir lieu dans un environnement confortable, où un parent dit, selon l’âge de l’enfant, ‘Qu’est-ce qui vous convient ?’ Nous ne voulons pas effrayer les enfants, mais cela vaut la peine de dire : » Qu’est-ce qu’un bon câlin ? Qu’est-ce qu’un mauvais câlin? ‘« .

Parler ouvertement des câlins avec les enfants pourrait également les aider à mieux gérer leur comportement avec leurs pairs. Et bien qu’il existe encore des obstacles à l’affection physique en raison de la pandémie, essayer d’utiliser des formes de confort appropriées est crucial et peut aider les parents à prendre les devants pour que les enfants se sentent en sécurité et aimés.