La NASA publie la première image capturée par le télescope spatial James Webb

Le télescope a également pris un « selfie » en utilisant une lentille installée à l’intérieur du NIRCam pour aider à l’alignement du miroir. Bien que floue, l’image ci-dessous montre tous les segments, avec l’un d’eux illuminé par la lumière d’une étoile.

Le selfie du miroir de tête de James Webb. L’un des segments du miroir brille car il est pointé directement sur une étoile.

Image : NASA

« Toute l’équipe Webb est ravie de voir à quel point les premières étapes de l’imagerie et de l’alignement du télescope se déroulent bien. Nous étions très heureux de voir la lumière atteindre NIRCam », a déclaré Marcia Rieke, chercheuse principale de l’instrument NIRCam et professeure régente d’astronomie à l’Université de l’Arizona.

NIRCam est le capteur principal de l’observatoire. Il a été intentionnellement sélectionné pour être utilisé dans les premières étapes de l’alignement Webb car il a un large champ de vision et la capacité unique de fonctionner en toute sécurité à des températures plus élevées que les autres instruments.

Il sera utilisé dans presque toutes les étapes d’alignement du télescope, mais il est important de noter que NIRCam fonctionne bien au-dessus de sa température optimale lors de la capture de ces images initiales, et des artefacts visuels peuvent être vus dans la mosaïque. L’impact de ces artefacts diminuera considérablement à mesure que le Webb approchera de sa température de fonctionnement cryogénique idéale.

À l’avenir, les images de Webb deviendront plus claires, plus détaillées et plus complexes à mesure que ses trois autres instruments atteindront leurs températures de fonctionnement cryogéniques prévues et commenceront à capturer des données. Les premières images scientifiques devraient être révélées au monde d’ici le milieu de cette année.

