Le télescope de la NASA détecte la « lumière la plus puissante » de Jupiter et résout un ancien mystère

LA Réseau de télescopes spectroscopiques nucléaires (NuSTAR), le télescope spatial de la NASA, a observé sur Jupiter ce que l’agence a appelé « l’énergie lumineuse la plus puissante » vue dans notre système solaire, supprimant les émissions de la Terre.

D’après les données, l’émission énergétique – qui correspond à une large diffusion de rayons X – provenait de Jupiter, et nous a conduit à comprendre un autre mystère. En 1992, lorsque le vaisseau spatial Ulysses a dépassé Jupiter, il n’a pas vu une telle émission – maintenant nous savons pourquoi.

Les aurores de Jupiter sont connues pour leur émission de rayons X de faible intensité, mais des versions beaucoup plus puissantes de ces rayons sont également produites sur la géante gazeuse.

Pour comprendre ce phénomène, il est important d’entrer dans la « technique » de l’occasion : les aurores de Jupiter sont capables de produire des rayons X de basse énergie. En effet, les ions arrivant sur la planète gazeuse depuis sa lune volcanique Io sont accélérés par son champ magnétique vers les pôles, où se produisent les aurores. Le vaisseau spatial Juno, également de la NASA, a révélé en 2016 que les électrons d’Io interagissent également avec ce même champ, laissant supposer que Jupiter pourrait émettre des rayons X beaucoup plus puissants à travers eux.

Et c’est ce que le télescope de la NASA a identifié lors de l’observation de Jupiter : « Il est assez difficile pour une planète de générer des rayons X dans la gamme d’intensité détectée par NuSTAR », a déclaré Kaya Mori, astrophysicienne à l’Université de Columbia et auteur de la nouvelle étude. « Cependant, Jupiter a un champ magnétique gigantesque, et il tourne très rapidement. Ces deux caractéristiques signifient que la « magnétosphère » de la planète agit comme s’il s’agissait d’un grand accélérateur de particules, et c’est ce qui rend ces émissions à haute énergie possibles. »

Autrement dit : vous connaissez le Large Hadron Collider (LHC), le plus grand accélérateur de particules au monde, à Genève, en Suisse ? Imaginez que Jupiter en ait un plusieurs fois plus gros que lui, ce qui est naturel.

Ce qui nous amène à la solution du mystère de la sonde Ulysse – et franchement, c’est l’explication la plus simple possible : à des degrés d’énergie plus élevés, les rayons X deviennent de plus en plus difficiles à voir. Ainsi, quand Ulysse est passé devant Jupiter, il n’a rien vu – pas de rayons X d’aucune sorte – simplement parce que les émissions de Jupiter sont au-delà des capacités de détection des instruments dont il disposait à l’époque.

Les détails de la découverte ont été décrits dans la revue scientifique Astronomie naturelle.

