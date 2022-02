Space Look de ce vendredi parle de l’importance de la communication scientifique

Olhar Espacial (11) de ce vendredi parle de l’importance de la diffusion scientifique, du travail de communication des avancées et des découvertes dans divers domaines de la science au grand public, afin que leurs efforts soient compris et valorisés.

Parlons avec Sérgio Sacani, créateur du blog et de Canal Space Today ainsi que du podcast Ciência Sem Fim. Sérgio est titulaire d’un diplôme en géophysique de l’IAG de l’USP, d’une maîtrise en génie pétrolier de l’UNICAMP et d’un doctorat en géosciences de l’UNICAMP, mais il est surtout connu pour ses travaux de diffusion scientifique dans le domaine de l’astronomie.

Sérgio Sacani, créateur du blog et Canal Space Today ainsi que du podcast Ciência Sem Fim

Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Science et Espace chez Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Retrouvez les éditions précédentes sur la playlist YouTube Olhar Espacial d’Netcost-Security !

Olhar Espacial compte sur la participation des spectateurs, qui peuvent envoyer des questions, des suggestions et des critiques à travers les réseaux sociaux d’Netcost-Security.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !