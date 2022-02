Les dinosaures toussaient et éternuaient aussi : la découverte dans un fossile

Les analyses du fossile d’un dinosaure sauropode ont révélé que le reptile souffrait d’une grave infection respiratoire, semblable à la grippe.

Une illustration de Dolly éternue. Crédit : Woodruff, et al. (2022) et Corbin Rainbolt.

Pour la première fois, un fossile de dinosaure a été découvert avec des signes d’infection respiratoire, un peu comme une grippe sévère. La maladie vécue par le malheureux reptile éteint, un sauropode géant que les scientifiques ont nommé Dolly, était si agressive qu’elle a probablement causé sa mort, directement ou indirectement. Imaginez un « long cou » géant qui, il y a environ 150 millions d’années, au cœur du Jurassique, éternuait, toussait, avait de la fièvre, des maux de tête et tous les autres symptômes que nous développons également lorsque nous attrapons la grippe. Les oiseaux, particulièrement à risque d’infections respiratoires, tombent malades tout comme nous et il n’est pas improbable que même les dinosaures – leurs parents – aient développé la même maladie. Mais comment les paléontologues ont-ils découvert une infection respiratoire dans un fossile ?

Crédit : Woodruff, et al. (2022)

Tout a commencé en 1990, dans le Montana, lorsque des chercheurs ont trouvé le crâne et quelques vertèbres d’un dinosaure inconnu appartenant à la famille des diplodocides, de grands sauropodes qui vivaient il y a entre 200 et 145 millions d’années. Le fossile – nommé MOR 7029 – a été apporté au Musée des Rocheuses, où il est resté dans un tiroir pendant plus d’une décennie, jusqu’à ce que le scientifique Cary Woodruff, directeur de la section de paléontologie au Great Plains Dinosaur Museum de Malte (Montana) , n’a pas commencé à étudier dur. L’expert est également retourné sur le site où les premiers restes ont été trouvés, récupérant tous les « morceaux » disponibles du spécimen. De l’analyse des résultats, il a immédiatement remarqué d’étranges formations pathologiques dans les vertèbres du cou, probablement dérivées de l’aggravation d’une aérosacculite, une infection des sacs aériens que les oiseaux ont dans le système respiratoire et qui étaient probablement également présentes chez les dinosaures ( bien que les sauropodes ne soient pas des dinosaures aviaires, ils ont donc un degré de parenté inférieur).

Les signes d’infections ont été trouvés au niveau de la pleurocèle, ou des trous sur les côtés de la tête qui relient le tissu respiratoire aux vertèbres du cou. Dans la pleurocèle de trois vertèbres, grâce à la tomographie aux rayons X, le professeur Woodruff et ses collègues ont identifié des structures rugueuses et ridées, « similaires aux fleurs de brocoli », comme l’a rapporté LiveScience, très probablement déclenchées par l’infection respiratoire grave qui, à partir des sacs aériens, était propagation jusqu’aux os.

Crédit : Woodruff, et al. (2022)

Mais avec quel agent pathogène Dolly a-t-elle été infectée ? Les infections respiratoires peuvent être causées par des virus – comme la grippe et le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19 -, des bactéries, des champignons et d’autres parasites. En analysant les lésions causées par ces agents pathogènes chez les oiseaux et les reptiles modernes, les chercheurs ont déterminé que l’agent responsable de la maladie des dinosaures était très probablement un champignon, Aspergillus, qui provoque l’aspergillose. Il s’agit d’une maladie respiratoire courante chez les oiseaux – mortelle si elle n’est pas traitée – et très probablement également chez les dinosaures. Comme indiqué, on ne sait pas si Dolly est morte directement de l’infection, mais les chercheurs pensent qu’elle était affaiblie au point de s’éloigner de sa meute et de devenir une victime facile des prédateurs. Il est mort entre 15 et 20 ans. Les détails de la recherche « La première occurrence d’une infection respiratoire de type aviaire chez un dinosaure non aviaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Scientific Reports.