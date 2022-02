Elon Musk présente des nouvelles sur Starship: « rendons-le réel »

Jeudi (10), le PDG de SpaceX, Elon Musk, a parlé de l’actualité de la fusée Starship de nouvelle génération, qui est passée du papier à une série de prototypes au siège de la société au Texas. Starship est en cours de développement pour lancer des marchandises et des personnes, composé d’un vaisseau spatial et d’une fusée qui, empilés et couplés, forment le système de lancement spatial le plus haut au monde, avec 120 mètres (m) de haut.

Cette mise à jour est la première proposée par SpaceX depuis septembre 2019, malgré les diverses informations homéopathiques que nous recevons des profils de l’entreprise et de son PDG sur les réseaux sociaux. Lors de l’événement, Musk a déclaré que l’humanité devait devenir multiplanétaire. « Un jour, nous pourrions faire de Mars une planète comme la Terre », a-t-il soutenu.

La présentation rappelait les technologies clés du produit et révélait une nouvelle vidéo pour plus de détails. Vérifier:

Musk a déclaré que Starship effectuerait des missions Starlink ainsi que des missions de vols spatiaux habités avec la NASA. Il mentionne la mission dearMoon, qui prévoit de faire le tour de la lune en 2023. « Il y aura des annonces à venir dont je pense que les gens seront très enthousiastes », a-t-il déclaré.

La fusée est conçue pour être lancée dans un booster Super Heavy, tous deux propulsés par la nouvelle classe de moteurs Raptor que SpaceX crée également. SpaceX a lancé ce projet il y a plus de deux ans, lorsqu’il a commencé à construire des prototypes dans divers sièges sociaux.

Peu de temps après, l’équipe de Musk s’est concentrée sur les travaux sur le site de Boca Chica, surnommé « Starbase », et ainsi, la fabrication, les tests et les vols du Starship depuis le Texas ont eu lieu. En mai, il y a eu le lancement et l’atterrissage réussis du Starship SN15 lors d’un vol d’essai à haute altitude, et cela les a fait passer à l’étape suivante : atteindre l’espace.