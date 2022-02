Le composé fabriqué à partir de nanocristaux d’origine végétale est plus résistant que l’os et plus dur que l’aluminium

Les fibres de cellulose sont le polymère le plus abondant de la nature et le principal composant structurel de toutes les plantes et algues. À l’intérieur de chaque fibre se trouvent des nanocristaux de cellulose, ou CNC, qui sont des chaînes de polymères organiques disposées en motifs cristallins presque parfaits.

Fibres de cellulose, couramment utilisées dans la production de papier et de tissu. Image : Choksawatdikorn –

Si les cristaux pouvaient être transformés en matériaux en fractions importantes, les CNC pourraient être une voie vers des plastiques plus solides, plus durables et d’origine naturelle.

Sur la base de ce concept, une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a conçu un composé composé essentiellement de nanocristaux de cellulose mélangés à un peu de polymère synthétique. Les cristaux organiques absorbent environ 60 à 90 % du matériau, la fraction la plus élevée de CNC obtenue dans un composite à ce jour.

Selon les chercheurs responsables de la découverte, publiée ce jeudi (10) dans la revue Cellulose, le composite est plus solide et plus résistant que certains types d’os, tout en étant plus dur que les alliages d’aluminium typiques. Le matériau a une microstructure de brique et de mortier qui ressemble à la nacre, la paroi interne dure de la coquille de certains mollusques.

Implants dentaires à base de cellules végétales

Selon l’étude, le composite à base de CNC pourrait être fabriqué à la fois en impression 3D et en coulée conventionnelle. Ils ont imprimé et coulé le composé sur des morceaux de film de la taille d’un sou, qu’ils ont utilisés pour tester la résistance et la dureté du matériau.