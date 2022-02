Une étude révèle les premières preuves d’une infection respiratoire chez un dinosaure

Selon une étude publiée dans Rapports scientifiques ce jeudi (10).

Le spécimen, qui a valu le surnom de « Dolly », a été découvert dans le sud-ouest du Montana, aux États-Unis, et remonte à la période du Jurassique supérieur de l’ère mésozoïque (il y a environ 150 millions d’années).

CT scans de la vertèbre infectée de Dolly. Photographiez et numérisez le modèle de la vertèbre infectée (A et B, respectivement). Les lignes colorées en (B) correspondent aux tranches de numérisation (et numérisent les dessins d’interprétation ci-dessous). Les flèches blanches indiquent une croissance osseuse visiblement anormale à l’extérieur, tandis que les flèches noires indiquent des irrégularités internes. (C) Comparaison de la composition anormale des tissus de Dolly (à gauche) par rapport à celle d’un sauropode sain (à droite). Crédit : Cary Woodruff

Cary Woodruff, paléontologue au Great Plains Dinosaur Museum de la municipalité de Malte, a dirigé une équipe qui a examiné trois des vertèbres cervicales de Dolly (les os du cou) et identifié des saillies osseuses anormales jamais vues auparavant avec une forme et une texture inhabituelles.

Ces bosses étaient situées dans une zone de chaque os où elles auraient été pénétrées par des sacs remplis d’air. Ces sacs aériens se seraient attachés aux poumons de Dolly et feraient partie du système respiratoire complexe du dinosaure.

Infection respiratoire transmise par les vertèbres de dinosaures

Les images CT des bosses irrégulières ont révélé que les bosses se sont probablement formées en réponse à une infection. « Nous éprouvons tous ces mêmes symptômes : toux, difficulté à respirer, fièvre, etc. Et voici un dinosaure vieux de 150 millions d’années qui se sentait probablement aussi mal que nous tous quand nous avons un rhume. »

Selon les chercheurs, l’infection respiratoire de Dolly s’est finalement propagée à ces vertèbres de son cou par les sacs aériens et a provoqué une croissance osseuse irrégulière. Ils spéculent que cette infection respiratoire pourrait avoir été causée par une infection fongique similaire à l’aspergillose, une maladie respiratoire courante qui affecte les oiseaux et les reptiles aujourd’hui et peut entraîner des infections osseuses.

En plus de documenter la première occurrence d’une telle infection respiratoire chez un dinosaure, cette découverte a également des implications anatomiques importantes pour le système respiratoire des sauropodes.

« Cette infection dans le fossile de Dolly nous aide non seulement à retracer l’histoire évolutive des maladies liées aux systèmes respiratoires dans le temps, mais nous donne une meilleure compréhension des types de maladies auxquelles les dinosaures étaient sensibles », a déclaré Woodruff.

Les chercheurs suggèrent que si Dolly était effectivement affectée par une infection respiratoire de type aspergillose, elle a probablement présenté des symptômes pseudo-grippaux ou de type pneumonie tels que perte de poids, toux, fièvre et difficultés respiratoires. Comme l’aspergillose peut être mortelle chez les oiseaux si elle n’est pas traitée, une infection potentiellement similaire chez Dolly aurait pu causer la mort de l’animal.

