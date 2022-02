« Je veux sauver la planète d’une autre extinction comme celle des dinosaures », déclare un enfant astronome de 5 ans

Miro était très content de sa participation, mais ce qu’il a vraiment aimé, c’est quand l’opportunité de rejoindre le programme Asteroid Hunt 2021 s’est présentée.

Mené par l’International Astronomical Search Collaboration (IASC – International Astronomical Research Collaboration Program, en traduction libre), en partenariat avec la NASA et le Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS, qui vise à cartographier en permanence le ciel à la recherche de objets pouvant présenter un risque de collision avec la Terre), le projet, au Brésil, est mené par le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI).

Miro posant devant ses certificats, délivrés par la NASA et le ministère de la Science, de la Technologie et des Innovations (MCTI). Image : Archives personnelles

Super-héros de la Terre

Miro est passionné par la période du Crétacé et, bien sûr, par les dinosaures. « Il peut identifier plus de 50 types différents de dinosaures », a révélé Carla. « Il disait : ‘Maman, si un météore géant tombait sur Terre et anéantissait les dinosaures, qu’est-ce qui l’empêcherait de retomber et de détruire la race humaine ?’ C’est sa ligne, personne ne l’a mise dans sa tête.

En tant que bon fan de Superman, Miro a vu le projet Asteroid Hunt comme une opportunité d’être également un super-héros, aidant l’humanité à surveiller les astéroïdes et à protéger la planète Terre. « Il a trouvé ça génial. Et puis, dans les deux campagnes auxquelles il a participé l’année dernière, il a identifié 15 astéroïdes, qui sont dans les préliminaires de la NASA à confirmer. »

Le « mètre mignon » a explosé avec la réponse du petit sur la raison pour laquelle il est si engagé dans la recherche d’astéroïdes : « Pour protéger la planète, un météore frappe la Terre, fait tout exploser et détruit les humains comme les dinosaures l’ont fait, et puis non il n’y a plus à l’âge des humains, et d’autres animaux envahissent la Terre ».

Et notre petit chasseur d’astéroïdes est assez organisé. Lorsqu’il détecte un astéroïde probable, à l’aide d’un logiciel appelé Astrometrica, Miro l’identifie avec les trois premières lettres de son nom et une séquence numérique faisant référence au nombre qu’il a déjà trouvé.

Pour avoir la confirmation que les corps identifiés sont bien des astéroïdes, il faudra encore attendre quelques années. Une fois les analyses terminées, les chercheurs de la NASA déterminent l’orbite de chacun et ses caractéristiques.

Miro a sa propre association, le « Clubinho do Miro », créée pour diffuser les connaissances scientifiques et l’accès à l’information. Grâce à elle, le petit astronome amateur enseigne l’astronomie à d’autres personnes (de tous âges, y compris les personnes âgées). Une équipe de son club s’est inscrite ce mois-ci directement au programme IASC, sans l’intermédiaire du MCTI.

Et même à un si jeune âge, Miro a un emploi du temps chargé en tant qu’enfant astronome. Selon Carla, son fils participe à plusieurs projets de défense planétaire de la NASA, l’Asteroid Hunter n’étant que l’un d’entre eux. Pour en savoir plus sur chacune des principales émissions auxquelles participe le petit garçon, il suffit d’accéder aux temps forts des stories sur Instagram du club-house.

Regardez l’enfant astronome vous apprendre à chasser les astéroïdes !

L’enfant astronome est un véritable enfant prodige

Comme tout enfant de sa tranche d’âge, Miro a aussi ses moments de loisir et de jeu, et c’est un excellent élève, déjà alphabétisé en deux langues, le portugais et l’anglais, langue qu’il maîtrise à 100 %. Il sait aussi lire et parler un peu le chinois !

Futur ingénieur en aérospatiale, Miro profite de son temps libre pour « monter et démonter des choses », jouer à des jeux vidéo, faire du vélo, randonner dans les bois avec papa, lire des livres avec maman, jouer avec Poofy, son Golden Retriever, et visiter des musées. . Et comme tous les enfants de nos jours, il adore naviguer sur YouTube, en particulier pour regarder des vidéos d’expériences scientifiques et des « animaux amusants ».

En ce qui concerne les enfants comme Miro et Nicolinha, l’avenir de notre planète est sûr – et l’humanité est reconnaissante !

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !