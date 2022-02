À la FCC, la NASA déclare que les satellites Starlink peuvent interférer avec la détection d’astéroïdes

La deuxième génération de satellites de SpaceX a peut-être rencontré un obstacle assez important : la NASA a déclaré à la FCC – le régulateur américain des télécommunications – que la suite du projet Internet par satellite Starlink pourrait considérablement perturber les projets astronomiques, tels que les images prises par SpaceX, le télescope Hubble ou le détection d’astéroïdes.

Les préoccupations de la NASA soulignent que le volume même du projet (SpaceX vise à placer plus de 30 000 satellites en orbite terrestre basse) augmenterait considérablement le risque de conjonction orbitale – c’est-à-dire des trajectoires dans l’atmosphère terrestre où deux objets ou plus se croisent. à rendre difficile la prédiction de la trajectoire de ses missions et de celles d’autres agences dans l’espace.

